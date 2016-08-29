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BBC Türkçe

'Menbic'e silah ve personel takviyesi yapılıyor'

Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, YPG\'nin Menbic\'e silah ve personel takviyesi yaptığını söyledi. Rojava yetkilisi ise iddiaları reddedip takviyenin YPG tarafından yapılmadığını ifade etti.

29 Ağustos 2016 13:47

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ile Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 'Fırat Kalkanı' harekâtı devam ederken, YPG güçlerinin Menbic'e yığınak yaptığı öne sürüldü. Suriyeli Kürtler ise, takviyenin YPG tarafından yapıldığı iddiasını reddetti.

Reuters haber ajansının bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre silah, ekipman ve personel taşıyan minibüslerle kamyonlar Suriye'nin kuzeyinde doğudan batıya doğru ilerledi.

Kaynaklar, YPG'nin Menbic'e takviye yaptığını düşündüklerini kaydetti.

Rojava'da medya sözcüsü İbrahim İbrahim ise Menbic ve Cerablus'ta yerel askeri meclislere takviye yapıldığını ancak takviyenin YPG tarafından yapılmadığını söyledi.

Reuters'a konuşan Rojava Medya Bürosu Başkanı İbrahim, "Takviyeler var ama YPG tarafından değil. Çünkü YPG Fırat'ın doğusunda" dedi.

TSK'nın desteğiyle Cerablus'u IŞİD'den alan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tugayı lideri Ahmed Osman bir sonraki hedeflerinin Menbic olduğunu söylemişti.

Pazar günü Reuters'a konuşan Osman, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geçen ay IŞİD'den aldığı Menbic'in kontrolünü ele geçirmeyi umduklarını ifade etti.

TSK'ya ait savaş uçakları da hafta sonu Cerablus ve Menbic arasında YPG mevzilerini vurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin desteklediği ÖSO'nun Cerablus'un güneyindeki YPG'nin kontrolündeki Cubel Kusa ve el Amerne köylerini aldığını duyurdu.

Gözlemevi, Cubel Kusa'da 20, el Amerne'de 15 sivilin öldüğünü onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

TSK ise sivil ölümleri iddialarını reddetti.

Türk güvenlik kaynakları savaş uçaklarının Cerablus'un güneyinde Menbic yakınlarında YPG'nin cephaneliklerinin ve mevzilerinin vurulduğunu söyledi ve hava saldırılarında 25 Kürt militanın öldüğünü belirtti.

TSK'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir" dendi.

TSK, YPG mevzilerine yönelik hava saldırılarına ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

"Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde icra edilen harekâtı destekleyen unsurlarımıza ateş açtığı tespit edilen terörist gruplara yönelik olarak, koalisyon kapsamında yapılan hava harekâtı sonucunda, 25 PKK/PYD üyesi terörist etkisiz hale getirilmiştir, söz konusu terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 bina imha edilmiştir."

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