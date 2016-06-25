Menbic operasyonu; El Şeria kavşağı IŞİD’den kurtarıldı

Demokratik Suriye Güçleri’nin desteğiyle başlatılan Menbic’i kurtarma operasyonu 25. gününde devam ediyor. İlerleyişini sürdüren ortak güçler, kent içindeki El-Şerîa Kavşağı’nı IŞİD’den kurtardı.

YPG’nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nin desteğiyle başlayan operasyona, uluslararası koalisyon da havadan destek veriyor.

Ortak güçler, kentin güneyindeki stratejik önemdeki buğday ambarını kurtardı.

Kente adım adım adım ilerleyen ortak güçler ile IŞİD arasında kentin doğu ve batısında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ortak güçler bu sabah kent içindeki El-Şerîa Kavşağı’nı da IŞİD’den kurtardı.