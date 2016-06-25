T24 LogoT24 Logo
Dünya

Menbic operasyonu; El Şeria kavşağı IŞİD’den kurtarıldı

Kente adım adım adım ilerleyen ortak güçler ile IŞİD arasında kentin doğu ve batısında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

25 Haziran 2016 18:28

Demokratik Suriye Güçleri’nin desteğiyle başlatılan Menbic’i kurtarma operasyonu 25. gününde devam ediyor. İlerleyişini sürdüren ortak güçler, kent içindeki El-Şerîa Kavşağı’nı IŞİD’den kurtardı.

YPG’nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nin desteğiyle başlayan operasyona, uluslararası koalisyon da havadan destek veriyor.

Ortak güçler, kentin güneyindeki stratejik önemdeki buğday ambarını kurtardı.

Kente adım adım adım ilerleyen ortak güçler ile IŞİD arasında kentin doğu ve batısında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ortak güçler bu sabah kent içindeki El-Şerîa Kavşağı’nı da IŞİD’den kurtardı.

ETİKETLER

menbiçmenbiç operasyonusgdsivilgöçypg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24