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Dünya

Menbiç Asker Meclisi: IŞİD'e bölgeyi terketmesi için 48 saat süre verdik

Menbiç'te başlatılan operasyon devam ediyor

21 Temmuz 2016 18:57

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep'in en büyük ilçesi Menbiç'te, IŞİD'e karşı 1 Haziran'da başlatılan operasyon sürerken, Demokratik Suriye Güçleri ve Menbiç Asker Meclisi, sivillere zarar gelmemesi amacıyla IŞİD'lilere ilçeyi terketmeleri için 48 saat süre verdiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ferit Aslan’ın haberine göre, Menbiç Asker Meclisi yaptığı açıklamada "Bu çağrı sadece çember içerisine aldığımız çetelerin şehri terk etmeleri içindir. Bu yüzden Menbic'te bulunan sivil halkımızı savaş alanlarından uzak durmaları ve tedbirlerini almaları yönünde uyarıyoruz."  ifadeleri kullanıldı.

 

Menbiç Asker Meclisi'nden açıklama

 

Menbiç Askeri Meclisi'nden yapılan açıklamada, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda son olarak El-Hezawne Mahallesi'nin kurtarıldığı ve IŞİD'e ağır darbeler vurulduğu belirtildi.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtilerek, şöyle dendi:

"Terörist DAIŞ çetelerinin etrafındaki çember gittikçe daralmıştır. Çeteler arasında askeri ve psikolojik açıdan yenilgi zihniyeti hakimdir, çemberde kalan çeteler panik halindedir.

"DAIŞ'in, sivilleri canlı kalkan olarak kullanma ve savaş alanlarına zorla göndermesi vahşi ve terörist bir yaklaşımdır. Sivillerin can güvenliğine dair yaşadığımız kaygı gün ve gün fazlalaşıyor. Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerinin kentteki sivillerin can ve mal güvenliğini koruma çağrısını esas aldık. Bu temelde 4 taraftan çemberlerinde olan çetelerin 48 saat içerisinde ferdi silahlarıyla kentten kaçmaları için izin verdik.

"Bu çağrı sadece çember içerisine aldığımız çetelerin şehri terk etmeleri içindir. Bu yüzden Menbic'te bulunan sivil halkımızı savaş alanlarından uzak durmaları ve tedbirlerini almaları yönünde uyarıyoruz. Bu uyarımızda öncelikli amacımızın sivillerin can güvenliğini sağlamak olduğunu belirtiyoruz."

 

İlçe merkezinin büyük bölümü kontrol altında

 

Menbiç'te ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri ve Menbiç Asker Meclisi'nin yürüttüğü operasyona koalisyon güçlerinin uçakları da havadan destek veriyor. DSG ve Menbiç Askeri Meclisi'nin hava desteği ile kuşattıkları ilçe merkezinde büyük bir alanı kontrol altına aldıkları belirtiliyor.

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