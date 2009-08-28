Menapozdan sonra kalbe dikkat

Kadınlarda menopozdan sonra kalp hastalığı riski faktörleri önem kazanıyor
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek, kadınların,
menopozdan sonra kalp hastalığı risk faktörlerine özel dikkat
göstermesi gerektiğini bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kalp hastalıklarının kadınlarda
görülme riskine ilişkin yazılı açıklama yapan Çiçek, kadın ve
erkeklerin ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıklarının geldiğini
kaydetti.
Çiçek, yapılan araştırmaların, kalp hastalıklarının diğer ölüm
nedenlerine nazaran kadın yaşamını daha fazla tehdit ettiğini
gösterdiğini dile getirdi.
Yurt dışında yapılan bir başka araştırmaya göre, kalp krizlerinin ve
kalple ilişkili ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş üzeri kadınlarda
meydana geldiğini vurgulayan Çiçek, ancak her yıl 45 yaşın altındaki 9
binden fazla kadının kalp kriziyle karşı karşıya geldiğine dikkati
çekti.
Çiçek, ilk kalp krizinden sonra yaşamını sürdüren kadınların
oranının erkeklere nazaran fark edilir derecede düşük olduğuna işaret
ederek, kalp krizinden sonraki yıl içerisinde erkeklerin yüzde 25`inin,
kadınların ise yüzde 38`inin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
6 yıl içinde ikinci kalp krizini yaşama oranının kadınlarda yüzde
35, erkeklerde ise yüzde 18 olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:
``Bu şaşırtıcı istatistikler de gösteriyor ki kalp hastalıkları
diğer 7 ölüm nedeninin toplamına nazaran kadın yaşamını daha fazla
tehdit etmektedir. Erkeklerde olduğu gibi kalp krizi ve inme riski
yaşla birlikte artar. Çünkü östrojen seviyelerindeki azalma, koroner
kalp hastalığı geliştirme olasılığını artırır.''