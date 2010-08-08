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Spor

MENAJERİNDEN SERKAN HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2010 19:57

-MENAJERİNDEN SERKAN HABERLERİNE YALANLAMA İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Ankaragücü kalecilerinden Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, futbolcusunun Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Canatar yaptığı açıklamada, medyada bu yönde haberler olduğunu belirterek, ''Serkan'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde medyada haberler var. Herhangi bir kulüple anlaşmadık. Fenerbahçe ile ilgili çıkan haberler de tamamen asılsızdır. Fenerbahçe Kulübü'nün bizden böyle bir talebi olmamıştır. Ankaragücü ile sözleşmesi devam eden Serkan, çalışmalarını da tesislerde sürdürüyor'' şeklinde konuştu.

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