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Spor

Menajeri Ronaldo'nun değerini açıkladı

'Sözleşme fesih bedeli bir milyar avro. Onun gibi birisini transfer etmek imkansız'

03 Şubat 2015 15:30

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın transferine onay verilmesi halinde değerinin en az 398 milyon Euro olacağını iddia etti.

İngiliz basınına konuşan Mendes, 29 yaşındaki Ronaldo'nun "dünyanın en iyisporcusu olduğunu ve kimseyle kıyaslanamayacağını" öne sürdü.

Portekizli golcünün bonservis bedelini de açıklayan Mendes, "Sözleşme fesih bedeli bir milyar avro. Onun gibi birisini transfer etmek imkansız. Ama Real Madrid onu satmaya karar verirse, bunun için bir kulübün en az 398 milyon avroyu gözden çıkarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in, Portekizli yıldızın başka bir kulübe transferine izin vermeyeceğini anlatan Mendes, "Ronaldo, futbol hayatını kesinlikle Real Madrid'te noktalayacak ve oradan ayrılmayacak" dedi.

Ronaldo, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 31 maçta 36 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

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