Memurun zamlı maaşları belli oldu, kim ne kadar alacak?

Memur maaş katsayıları yüzde 0,27'lik enflasyon farkı ve brüt 175 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi. Yeni düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükseldi. 9'uncu derecenin 1'inci kademesindeki öğretmen maaşı 2 bin 345 lira, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memuru maaşı da 2 bin 929 lira oldu. KİT'lerdeki sözleşmeli ücret tavanı 4 bin 214,74 liraya, müsteşar maaşı da 7 bin 838 liraya çıktı.

Memur maaş katsayıları, yüzde 0,27'lik enflasyon farkı ve brüt 175, net 123,62 liralık ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, memur maaş katsayısı, ocak itibarıyla 0,076998'e, taban aylık katsayısı 1,205274'e, yan ödeme katsayısı da 0,024416'ya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemenin ardından en düşük memur maaşı bin 887 liradan 2 bin 25 liraya yükseldi.

Aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 7 bin 694 liradan 7 bin 838 liraya, genel müdür maaşı ise 6 bin 736 liradan 6 bin 877 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 2 civarında artış meydana geldi.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş almakta olan bir hizmetlinin bin 904 lira olan maaşı 2 bin 45 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet memurunun 2 bin 36 lira olan aylık maaşı 2 bin 179 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 2 bin 784 lira olan maaşı da 145 lira artışla 2 bin 929 liraya yükseldi. Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 7,40, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan memurun maaşındaki artış da yüzde 7, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan polisin maaşındaki artış ise yüzde 5,2 oldu.

Öğretmenlere ekstra 150 lira zam

Öğretmenlerin maaşlarında 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme uyarınca, söz konusu artışlara ilave olarak ocak ayında 75 lira daha artış sağlandı. Buna göre, 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin mevcut 2 bin 137 lira olan maaşı 2 bin 345 liraya yükseldi. Öğretmenler, bu yılın temmuz ayında 75 liralık bir zam daha alacak.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 4 bin 214,74 liraya yükseldi.

Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memurların mevcut maaşı ile 2014 Ocak'ta alacakları maaş şöyle:

Unvanlar Derecesi Mevcut Maaşı (TL) Ocak 2014 Maaşı (TL)

Müsteşar 1/4 7.694 7.838

Genel Müdür 1/4 6.736 6.877

Şube Müdürü (Ünv) 1/4 3.446 3.590

Memur 9/1 2.041 2.183

Memur 13/3 2.036 2.179

Hizmetli 12/1 1.904 2.045

Öğretmen 1/4 2.469 2.684

Öğretmen 9/1 2.137 2.345

Kaymakam 7/1 3.615 3.762

Başkomiser 3/1 3.164 3.306

Polis Memuru 8/1 2.784 2.929

Uzman Doktor 1/4 4.043 4.187

Doktor 7/1 3.310 3.456

Hemşire (Lise) 11/3 2.233 2.375

Mühendis (Büro) 1/4 3.522 3.665

Teknisyen (Büro) 11/1 2.132 2.274

Profesör 1/4 5.047 5.194

Araştırma Görevlisi 7/1 2.484 2.627

Vaiz 1/4 2.655 2.796

Avukat 1/4 4.001 4.340

Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir.

Yukarıda yer alan rakamların içine aile yardımı ödeneği ile aile yardımı ödeneğine bağlı olarak maaşlara yansıyan asgari geçim indirimi dahildir. Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde.

- Halen eş için 163,87 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 164,31 liraya çıkmaktadır.

-Halen 0-6 yaş grubu çocuklar için 38,40 lira tutarında ödenmekte olan aile yardımı ödeneği yeni artış sonrası 38,50 liraya, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 19,20 lira olarak ödenmekte olan söz konusu ödeme yeni artış sonrası 19,25 liraya çıkmaktadır.

- Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak mevcut maaşlar içindeki asgari geçim indirim tutarı 36,70 lira iken 2014 yılı ocak ayındaki maaş içindeki tutar ise 40,16 liradır.

- Mevcut avukat maaşlar içinde 647 lira tutarında, 2014 yılı ocak ayında maaş içinde ise 841 lira tutarında vekalet ücreti bulunmaktadır.