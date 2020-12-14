Memurun salgın nedeniyle kullanamadığı yıllık izni 1 Ocak’ta iptal olabilir

Memurların salgın nedeniyle kullanmadıkları izinlerin gelecek yıla devredilme kararını Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bıraktı. Eğer karar çıkmazsa geçen yıldan kalan izinler 1 Ocak’ta iptal olacak.

Devlet Memurları Yasası’nın “yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı maddesi şöyle:

“Madde 103: Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.”

Bu düzenlemeye göre memurların 2019’da hak ettikleri ancak kullanamadıkları izinleri 1 Ocak’ta yanacak. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Memur-Sen’e bağlı Büro MemurSen, Cumhurbaşkanlığı’na başvurarak kamu görevlilerinin bu yıl içerisinde yıllık izin kullanamaması halinde, geçen yıldan hak ettikleri ancak kullanamadıkları yıllık izinlerinin 1 Ocak’ta iptal olacağına dikkat çekti.

Pandemiyle mücadelenin asli unsuru olan kamu görevlilerine dinlenme haklarının sağlanamamasının hak mağduriyetlerine neden olacağını belirten sendika, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na tabi kadrolu personelin salgın nedeniyle kullandırılmayan yıllık izinlerinin, 2021 yılına devredilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ise memurların salgın nedeniyle kullanamadıkları izinlerin gelecek yıla devredilmesinde topu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na attı.