-MEMURUN OY HAKKI İÇİN YSK'YA BAŞVURU ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Memur-Sen, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK), seçmen kayıtlarının kesinleşmesinden sonra ilk defa veya yer değiştirme suretiyle ataması yapılan kamu görevlilerinin referandumda oy kullanabilmeleri için yeni bir karar alınmasını talep etti. Konfederasyon, seçmen kayıtlarının kesinleşmesinin ardından farklı yerlere atamaları yapılan kamu görevlilerinin durumuyla ilgili olarak YSK'ya başvurdu. Başvuruda, referandumda oy kullanabileceklerle ilgili seçmen listelerinin muhtarlıklara asıldığı ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. Her yıl yaz aylarında öğretmen, sağlık memuru gibi onbinlerce kamu görevlisinin atama ve tayin işlemlerinin yapıldığına dikkat çekilen başvuruda, bu yıl da haziran ve temmuz aylarında 10 binlerce kamu görevlisinin tayin ve atama işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret edildi. Seçmen kayıtlarıyla ilgili askı sürelerinin geçmesinden ve seçmen kayıtlarının kesinleşmesinden sonra tayinleri yapılan 10 binlerce kamu görevlisi ve ailesinin referandumda oy kullanma haklarını yerine getirmede mağdur duruma düşeceklerine yer verilen başvuruda, ''Tayinleri gerçekleştirilen bu kamu görevlileri, eş ve çocuklarının 12 Eylül 2010 tarihindeki referandumda anayasal hakları tehlikeye düşmüştür. Bu itibarla, ataması yapılan kamu görevlilerinin 12 Eylül 2010 tarihindeki referandumda oy kullanabilmeleri için kurulunuzca buna imkan sağlayacak yeni bir kararın alınması hususunda gerekenin yapılmasını arz ve talep ederiz'' denildi. Seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra çok sayıda kamu görevlisinin durumunda değişiklik olduğuna işaret eden Gündoğdu, ''60 bin öğretmen ve 10 bin memur tayin oldu, 10 binin üzerinde memur da emekliye ayrılarak memleketlerine döndü. YSK'nın bunu duymazlıktan gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Sandığa gidilmesinin önünü tıkayan engellerin kaldırılmasını istiyoruz'' dedi.