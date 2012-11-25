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Ekonomi

Memurun mesai saatleri yine değişti

Bakanlar Kurulu kararıyla memurların çalışma saatleri değiştirildi

25 Kasım 2012 14:25

Merkezde çalışan memurların dinlenme ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İlgili, bağlı ve ilişkili kuruluşlar "hizmet gereklerine" göre farklı dinlenme ve çalışma saati uygulayabilecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Uygulamadan doğan sakıncalar ya da yeniden ortaya çıkan gereksinimler nedeniyle günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme saatlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’da çalışan memurlar sabah 8.30’da mesaiye başlayacak, 17.30’da iş bırakacak.  Bu memurların öğle dinlenme saatleri ise 12.30 ile 13.30 saatleri arasında olacak.

Başbakanlık, diğer bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları'nda görev yapan memurların ise 9.00’da başlayan mesaisi, 18.00’de sona erecek. Bu memurların öğle dinlenme saatleri de 12.30 ile 13.30 arasında olacak. Karar listesinde yer almayan kurumlara bağlı olmayan kamu kuruşların da görev yapan memurların mesaisi de 9.00’da başlayacak, saat 18.00’de sona erecek. Bu memurların öğle dinlenme saatleri de 12.30 ile 13.30 saatleri arası olarak belirlendi.

Bakanlık ve kurumların merkezdeki bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları, ilgili bakanlığın çalışma saatlerine tabii olacak. Ancak ilgili bakanlığın onayı alınmak kaydıyla hizmet gerekleri dikkate alınarak bu kuruluşlarda günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme saatleri farklı uygulanabilecek.

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