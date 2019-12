Memurun en büyük hayali borcunu kapatmak

Bağımsız Yapı İmar-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre, memurların büyük bölümü

gelirlerinin harcamalarını karşılamamasından yakınıyor. Tamamına yakını şans oyunu oynayan memurların ellerine yüklü miktarda para geçmesi durumunda yapmak istediklerinin başında borçlarını ödemek geliyor.



Memurların içinde bulundukları koşulları belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya 257'si kadın yaklaşık bin memur katıldı.



Kamu görevlilerinin yaşam kalitesindeki düşüşleri ve temel ihtiyaçların bile zor karşılandığını gösteren araştırmadan özetle şu sonuçlar çıktı:



- Memurların yüzde 89'u kredi kartı kullanıyor. Kredi kartı kullananların yaklaşık 4'te 3'nün iki ve daha fazla kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı olanların yüzde 27'si tek, yüzde 41'i iki, yüzde 15'i 3, yüzde 17'si 3'ten fazla kredi kartına sahip.



- Bir kişideki kart sayısının fazlalığı, ödeme sorunu yaşayan memurların kartlar arası transferlerle, yani bir kartın ödemesini diğer karttan nakit çekerek yapmasıyla açıklanıyor.



- Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 55'i her ay asgari ödeme tutarını ödüyor, yüzde 24'ü asgari tutarı ödemekte zorlanıyor. Kredi kartı borcunun her ay tümünü ödeyebilenlerin oranı ise yüzde 17'de kalıyor.



- Memurların yüzde 60'ının bin YTL'den az, yüzde 25'inin bin - 3 bin YTL arası, yüzde 15'inin 3 bin YTL ve üzeri miktarlarda kredi kartı borcu var. Kredi kartı kullananların yüzde 9'unun takipte veya icrada kredi kartı bulunuyor.



- Ankete katılan memurların tamamına yakını taksitle borç ödüyor. Aylık borç ödemeleri 200 YTL'den fazla olanların oranı yüzde 63'e ulaşırken, borç miktarı 150-200 YTL olanların oranı yüzde 11, 100-150 YTL olanların oranı yüzde 17 ve 100 YTL'den az olanların oranı yüzde 9 seviyesinde.



- Memurların yaklaşık 4'te 3'ü geçim sıkıntısı nedeniyle aile içinde huzursuzluk yaşıyor. Böyle bir sorun yaşamadığını belirtenlerin oranı yüzde 24'te kalırken arada bir ya da sık sık huzursuzluk yaşayanların oranı yüzde 76'ya ulaşıyor.



- Araştırmaya katılan memurların yüzde 73'ü gelirlerinin harcamalarını karşılamadığını belirtiyor. Bu nedenle memurların yüzde 37'si harcamalarını karşılamak için kredi çektiklerini, yüzde 35'i borç aldıklarını, yüzde 19'u yakınlarında borç aldıklarını ifade ediyor.



Yüzde 77’si kirada oturuyor



- Memurların yüzde 22'si kendi evinde, yüzde 77'si kirada oturuyor. Lojmanda kalanların oranı ise yüzde 1. Memurların yüzde 73'ü henüz otomobil sahibi değil. Memurların yaklaşık yarısının ise evinde bilgisayar bulunuyor.



- Kirada oturanların yüzde 41'i 201-300 YTL, yüzde 32'si de 301-400 YTL arasında kira ödüyor.



- Memurların yüzde 38'i her ay 201-300 YTL, yüzde 35'i 301-400 YTL arasında mutfak harcaması yapıyor. Memur ailelerinin yüzde 34'ünün 150 YTL'den fazla ulaşım gideri bulunuyor, yüzde 24'ü de her ay 101-150 YTL arasında ulaşım masrafı yapıyor.



- Çocuklarını kursa gönderenlerin yarısına yakını her ay 350 YTL'den fazla ödemede bulunuyor. Memurların yarıdan fazlası her ay 150 YTL'den fazla elektrik, su ve telefon faturası bedeli ödüyor.



- Memurların yüzde 63'ü et, tavuk ve balık ürünlerine ayda 30 YTL'den daha az para ayırabiliyor, 50 YTL'den fazla para ayırabilenlerin oranı ise yüzde 19.



- 4'te birinden fazlası ilk ve ortaöğretim gören çocuklarına harçlık veremiyor. Bu kesimdekilerin oranı yüzde 27'ye karşılık geliyor.



- Memurların yüzde 43'ü tatile çıkamıyor, yüzde 23'ü de tatilde yakınlarının yanına gidiyor. Her yıl tatile gidenlerin oranı ise yüzde 12'de kalıyor.



- Ankete katılanların yüzde 58'i günlük gazete almıyor, yüzde 72'si meslekleriyle ilgi yayın ve gelişmeleri takip edemiyor.



Memurun umudu sayısal loto



- Memurların tamamına yakını şans oyunu oynuyor. En çok oynanan oyunların başında yüzde 62 ile Sayısal Loto geliyor. Sayısal Loto'yu yüzde 22 ile Milli Piyango, yüzde 4 ile at yarışı izliyor.



- Memurlara sorulan, "elinize yüklü miktarda para geçse ne yaparsınız?" sorusuna en çok "borçlarımı öderim" yanıtı veriliyor. Böyle bir hayalin gerçekleşmesi durumunda borçlarını ödemeyi düşünenlerin oranı yüzde 28'e karşılık geliyor. "Ev alırım" diyenlerin oranı yüzde 21, "memurluktan ayrılırım" diyenlerin oranı yüzde 15, "araba alırım" diyenlerin oranı yüzde 12, "ev eşyalarını değiştiririm" diyenlerin oranı yüzde 9, "evimi değiştiririm" diyenlerin oranı yüzde 6, "arabamı değiştiririm" diyenlerin oranı yüzde 4, "iş kurarım" diyenlerin oranı yüzde 2 olarak sıralanıyor.