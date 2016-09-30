Memurların ocak ayı zammı belli oldu

Memurların 2017 zamları, geçen yıl yapılan toplu sözleşmede belirlendi. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 79 ile 285 lira arasında artacak. En düşük memur maaşı 2 bin 757 liraya, müsteşar maaşı da 9 bin 783 liraya çıkacak. Ayrıca enflasyon zammı ihtimali de var.

Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak.

Takvim'de yer alan habere göre; Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zamlara aile ve çocuk yardımı da dahil edildiğinde müsteşar maaşı 285 liralık artışla 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 250 liralık artışla 8 bin 585 liraya çıkacak. 12'nci derecenin 1'incikademesinden maaş almakta olan bir hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı Ocakta 2 bin 592 lira, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş almakta olan bir devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 79 liralık artışla 2 bin 757 liraya yükselecek.

7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin 3 bin 7 lira olan maaşı 91 lira artışla 3 bin 98 lira olacak. 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan birpolis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı ise 114 lira artışla 3 bin 932 liraya ulaşacak. 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki bir doktorun 4 bin 225 lira olan maaşı 127 lira artışla 4 bin 352 liraya yükselecek. 2 bin 916 lira maaşı olan bir hemşire ise 89 lira artışla 3 bin 5 lira ücret alacak.

3 Ocak'ta kesinleşecek

Memurların enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük zamma eklenecek. Temmuz'da da maaşlarda yüzde 5 artış yapılacak.

Emekliye en az 1752 lira

Memur emeklilerinin zammı da memurlarla aynı olacak. Memur emeklilerinin maaşına da Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak. Memur emeklileri, Temmuz'da da memurlar gibi yüzde 4 zamalacak.