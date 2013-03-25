Memurların mesai saatleri değişiyor

Yaz saatine geçilmesiyle beraber memurların mesai saatleri de değişiyor.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında, bütün yurtta saatler, önümüzdeki hafta Pazar günü (31 Mart) 03.00'den itibaren bir saat ileri alınacak. Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2012 tarihinde geçilirken saatler 04.00'de bir saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı da 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar çerçevesinde, bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü saat 03.00'den (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) itibaren bir saat ileri alınacak. Saatler, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'te tekrar geri alınacak.

Bu uygulamayla memurların mesai saatleri de değişecek. 1 Nisan 2013'den itibaren mesai sabah 08:00'da başlayıp, 17:30'da sona erecek. Öğle tatili de 12.00 ile 13.30 saatleri arasında olacak.

