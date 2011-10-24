Memurların mesai saatleri değişiyor!

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Ankara Valiliği'nce yayımlanan genelgede "30 Ekim 2011 Pazar günü saat 03.00'den itibaren saatlerin 1 saat geri alınması nedeniyle Ankara İlinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği" duyuruldu.Buna göre Ankara'daki kamu çalışanları 31 Ekim 2011 Pazartesi tarihinden itibaren, 8.00-17.00 saatleri arasında çalışacak.Genelgede, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla taspit edilen çalışma saatlerinin uygulamasına ilişkin esasların saklı olduğu" belirtildi.