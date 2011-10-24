Memurların mesai saatleri değişiyor!

T24 - Ankaralı kamu çalışanları, gün ışığından daha fazla yararlanılması için, 31 Ekim tarihinden itibaren mesailerine saat 8.00'de başlayacak, akşam 17.00'de tamamlayacak.
Ankara Valiliği'nce yayımlanan genelgede "30 Ekim 2011 Pazar günü saat 03.00'den itibaren saatlerin 1 saat geri alınması nedeniyle Ankara İlinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği" duyuruldu.
Buna göre Ankara'daki kamu çalışanları 31 Ekim 2011 Pazartesi tarihinden itibaren, 8.00-17.00 saatleri arasında çalışacak.
Genelgede, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun, tüzük ve talimatla taspit edilen çalışma saatlerinin uygulamasına ilişkin esasların saklı olduğu" belirtildi.