Memurların fazla mesai ücreti 9 kuruşluk artışla 1 lira 83 kuruş olacak!

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 5,2 artış gösterecek. 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2017'den itibaren 9 kuruş artarak 1 lira 83 kuruş olarak uygulanacak.

DHA'nın haberine göre, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1,83 lira yerine 1,93 lira fazla mesai ücreti verilecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla Kurul Başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 1,93 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Diğer fazla mesai ücretleri

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1,83 lira ek çalışma ücreti ödenecek.

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüz yüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapan personele ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına 3,15 lira ödemede bulunulacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 60 saati geçmemek üzere saat başına 1,83 lira ödenecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 3,15 lira ödeme yapılacak.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 60,34 liradan 63 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları'nın yurt içi gündeliği de 55 liradan 57,5 liraya yükselecek.

En alt kademedeki memura ise 34,18 lira yerine 36,25 lira ödenecek.

2017 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'na göre çeşitli kamu görevlilerinin yeni yıldaki yurt içi gündelikleri şöyle olacak:

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 63

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

57,5

Memur ve Hizmetlilerden;

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 48,25

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42,25

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 37,25

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 36,25

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50'nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5'inci Bentlerindeki Personel :

Kadro derecesi 1-4 olanlar 14,75

Kadro derecesi 5-15 olanlar 14,25