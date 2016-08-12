Memurlara soru formu: Çocukların hangi okulda okuyor, hangi yayınlara abonesin, Bank Asya'da paran var mı?

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişiminin ardından kamuda çalışan 80 bine yakın kişi 'FETÖ' şüphesiyle açığa alınırken, bazı kamu kuruluşlarında cemaat mensuplarının ve cemaat bünyesindeki kurumlarla ilişkisi bulunanların tespiti için soru formmları hazırlandı.

Şanlıurfa Valiliği'nce dağıtıldığı öne sürülen formda, memurlara daha önce hangi kurumlarda görev yaptığı, çocuklarının okuduğu okullar, Bank Asya'da hesabının bulunup bulunmadığı, bankaya 1 Ocak 2014'ten sonra para yatırıp yatırmadığı, kurban derilerini hangi kurumlara verdiği, gazete, dergi ve benzeri yayınlara abonelikleri soruldu.

Formun son bölümünde, memurların imzalaması için hazırlanan ve "Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan eder, aksine bilginin tespit edilmesi halinde TCK ve 657 sayılı cezaya göre ceza verilmesini kabul ederim" ifadelerine yer verilen bir not yer aldı.

Cumhurbaşkanı devam sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bürokraside açığa almaların devam edeceği sinyalini vererek şunları söylemişti:

"Bazıları bize akıl veriyor, batıdan falan bürokraside binlerce insanı atıyorsunuz ama bu bizi endişeye sevk ediyor. Bunu diyenler kendilerinde ne olup bittiğinden sanki haberi yok. Bunu Doğu Almanya Batı Almanya birleşmesinde gördük. Yüz binlerce devlet görevlisini görevden aldılar. Siz bunları yapıyorsunuz bize de akıl vermeye kalkıyorsunuz. Biz bunu yapacağız nereye varırsa varsın yapacağız. 100 bin, 200 bin. Yargıdan gelen bazı şeyleri görünce ürpermemek mümkün değil. Bu örgüte giden her bir kuruş bu millete sıkılan birer kurşundur."