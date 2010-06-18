Memurlara promosyon müjdesi

T24- Kurumların, personel maaşlarını ödedikleri bankalardan sağladıkları promosyonların tümünün çalışanlara verilmesi yönündeki girişimlerde sona gelindi.



Konu son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyetin, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile yaptığı görüşmede gündeme geldi. Memur-Sen heyeti, görüşmede, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere yönelik görüşlerini iletip, memurların çözüm bekleyen sorunları Yazıcı'ya iletti.



Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka promosyonlarının ödenmesi konusunda yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile promosyondan sağlanan kaynağın yüzde 70'inin çalışanlara dağıtılmasının, yüzde 30'luk kısmının ise kurum ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının kararlaştırıldığını anımsattı.



Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda en fazla üyeye sahip olmasının ardından yaptıkları görüşmelerde, banka promosyonlarının tamamının personele ödenmesi konusunda talepte bulunduklarını ifade eden Gündoğdu, Kurum İdari Kurulu'nda yaptıkları müzakereler sonunda bu taleplerinin kabul edildiğini söyledi.



Bu uygulamanın tüm kurumları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için Devlet Personel Başkanlığına yazılı başvuruda bulunduklarını dile getiren Gündoğdu, Bakan Yazıcı ile yaptıkları görüşmede bu taleplerini hatırlatıp, başvurularının akıbetini sorduklarını belirtti.



Gündoğdu, şunları kaydetti: ''Bakan Yazıcı, bu konuda çalışmaları olduğunu, promosyonların tamamının ödenmesiyle ilgili yazının Başbakanlığa sunulduğunu bildirdi. Yanımızda son durumu öğrenmek için Başbakanlık Müsteşarlığını aradı. Yazının Başbakanlıkta imzada olduğunu öğrendik. Sayın Başbakan'ın imzasıyla birlikte promosyonlar yüzde 100 çalışanlara ödenecek. Sayın Başbakan'ın imzasıyla promosyon uygulaması istismar konusu olmaktan çıkacak. Çünkü maalesef yöneticilerin tutumuna bağlı olarak sağlanan imkanlar farklı amaçlar için kullanılabiliyordu. Promosyonların tümüyle personele ödenmesi, bu konuya standart getirecek ve yaşanan kimi tartışmalar da bütünüyle ortadan kalkacak.''