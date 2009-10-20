'Kolesterol ilacı alan memurlar, eğer kanlarındaki kolesterol değeri 100’ün altındaysa, ilaçlarını kendi paraları alacak.' Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinden yayımlanan bugünkü (20.10.2009) yazısı:



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Memurlara kıymayın efendiler!



? OKULU bitirdiğimizden beri devlette çalışan bir arkadaşım geçen gün “Sana vasiyetimdir, yakında kalpten ölürsem sorumlusu Maliye bürokratlarıdır, peşlerini bırakma” dedi.



“Aydın Doğan gibi Başbakan’ın hışmına mı uğradın” diye sordum, değilmiş.



Onun sorunu kısılmak istenen sağlık harcamalarından kaynaklanıyor.



Mesele, hükümetin sağlık harcamalarından tasarruf etme kararından kaynaklanıyor.



Buna göre kolesterol ilacı alan memurlar, eğer kanlarındaki kolesterol değeri 100’ün altındaysa, ilaçlarını kendi paraları ile alacaklarmış.



Memurun kolesterol ilacının parasını kendi cebinden ödememesini sağlayacak şey her zaman kanındaki kolesterol değerini 100’ün üstünde tutmasıymış.



Kolesterol sorunum yok ama Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun yazdıklarını hep dikkatle okurum.



O yazılardan öğrendiğime göre düzenli ilaç kullanarak bu oranı düşük seviyede tutmak mümkün.



Ama ilacı kesince bir süre sonra değerler yeniden yükseliyor, kalp krizine de yol açabilecek sorunlara zemin hazırlanıyor.



Düzenli ilaç kullandığı için kan değerleri normal çıkan memurun, bu durumda yeni alacağı ilacı kendi cebinden ödemesi gerekiyor.



Bunu yapabilecek durumda değilse (ki yapabilmesi için memur maaşlarına çok kuvvetli bir zam gerekir), önündeki seçenek belli: İlacı kullanmayı bir süre kesmek, kan değerinin bozulmasını beklemek ve ilacı sonra almak.



Bu arada hakkın rahmetine kavuşanlar için Maliye Bakanlığı mevlit okutur mu bilemiyorum



Ankara’da bir odada oturup, “O harcamayı kes, bunu kıs” diye emir verme yetkisinde olanların, alacakları kararları önceden konunun uzmanlarıyla konuşma alışkanlıklarını geliştirmelerinde yarar var!