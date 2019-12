Memurlar ve yeşil kartlılar 3-10 TL katkı payı ödeyecek

Memurlar ve yeşil kartlılardaki katılım payı uygulamasının esasları belirlendi. Sağlık kurumlarındaki ayakta tedavilerde memurlar ve yeşil kartlılar, 3-10 TL arasında katılım payı ödeyecek. Kamu görevlilerinin katılım payı maaşlarından kesilecek. Yeşil kartlılar ise eczaneye ödeme yapacak. Eczanelerin yeşil kartlılardan tahsil ettiği katılım payları devletten alacakları ilaç paralarına mahsup edilecek.



2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile uygulamaya konan, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile yeşil kartlılardan tedavi katılım payı alınması uygulamasıyla ilgili esaslar Maliye Bakanlığınca belirlendi.



Buna göre, memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile yeşil kartlılar, ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımlarında ve yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde katkı payı ödeyecekler.



Muayene katılım payı, ikinci basamak sağlık kurumlarında 3 TL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 TL, üniversite hastanelerinde 6 TL, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ise 10 TL olarak uygulanacak.



Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden ise katılım payı alınmayacak.



Acil poliklinik muayene ücreti de katılım payına dahil olacak. Normal veya acil poliklinik muayene ücretinin yer almadığı, sadece tanıya dayalı işlem fiyatının bulunduğu faturalar için de bir tane katılım payı ödenecek.



Sistem memurlarda nasıl işleyecek?



Katılım payı, hasta adına düzenlenen tedavi faturasında yer alan her bir poliklinik muayene ücreti için ayrı ayrı tahsil edilecek.



Memurlar, diğer kamu görevlileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile yeşil kartlıların ayakta tedavileri sırasında sağlık tesisinde katılım payı ödenmeyecek.



Kamu görevlileri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden alınacak muayene katılım payı, ilaç ödemelerinde olduğu gibi kamu görevlisinin aylığından kesilecek.



Bu çerçevede, sağlık kurumları, tedavi hizmeti için fatura düzenleyerek, kamu görevlisinin çalıştığı kuruma gönderecek. Kurum da tahakkuku yapıp, faturayı ödeme için saymanlığa iletecek. Saymanlıklar, hazırlanan standart formu dolduracak ve maaş otomasyon sistemine girerek, kamu görevlisiyle ilgili ödemeyi sisteme işleyecek ve söz konusu tutar maaştan kesilecek.



Muayene katılım payı tutarı, maaş bordrosunun kesintiler sütununda da gösterilecek. Kamu görevlisinin tayin olması halinde kesinti yapılamayacağından, fatura ve muayene katılım payı listesinin bir örneği, kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilecek ve kesintinin burada yapılması sağlanacak. Yeni görev yerinin farklı bir idare olması halinde de kesinti yapılan katılım payı, tedavi ücretinin ödendiği idare bütçesine aktarılacak.



Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri muayene olduktan sonra istifa nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlilerinin muayene katılım payı kesintisi ise aylık bordrosuna yansıtılamadığı için kişiye borç çıkartılarak, tahsil edilecek. Ancak, bu tutarın Bütçe Kanunlarında yer alan "Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklar" maddesinde yer alan tutardan az olması halinde, katılım payının takibi yapılmayacak ve kayıtlardan çıkarılacak.



Muayene sonrası emekli olan kamu görevlilerinin muayene katılım payları ise Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek ve kesintinin emekli aylığından yapılması sağlanacak.



Kendisi ya da aile fertlerinin muayenesi sonrası ölüm nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlilerinden ise muayene katılım payı alınmayacak.



Bu arada aylıklardan yapılacak kesinti miktarı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde 20'sini geçmeyecek. Miktarın, bu tutarı aşması halinde, kalan tutarlar, kamu görevlisinin sonraki aylardaki aylıklarından kesilecek.



Yeşil kartlılar ne yapacak?



Uygulama uyarınca, yeşil kartlılardan da, ayakta tedavi hizmetleri karşılığında katılım payı alınacak.



Ancak, bu pay da, hastanede ödenmeyecek.



Yeşil kartlılar, tedavi sonrası, hekim ve diş hekimlerince düzenlenen reçeteler ile eczanelere gidecek ve katılım payı eczaneye yatırılacak. Eczane, sisteme girerek, yeşil kartlının katılım payı tahsilatını yapacak. Ancak, aldığı parayı devlete aktarmayacak.



Yeşil kartlıların tedavi katılım payı, eczanenin devletten alacağı ilaç paralarına mahsup edilecek.



Kamu görevlilerinde olduğu gibi, yeşil kartlılar için de hak sahibi adına düzenlenen her bir reçete için katılım payı alınacak. Katılım payı alınmayan reçeteler ile farklı tutarlarda pay alınan reçeteler, ayrı ayrı belirtilerek, eczane tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek. Kurum da, katılım paylarının toplam tutarını, eczanenin alacağından mahsup ederek, eczaneye eksik ödeme yapacak.



Diğer işlemler



Protez, ortez ve tıbbi malzemeler için kamu personeli ve aile fertlerinden yüzde 20, yeşil kartlılardan ise yüzde 10 oranında katılım payı alınacak.



Tıbbi malzemenin katılım payının tutarı, malzemenin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde 75'ini geçemeyecek. Bu oranın hesaplanmasında her malzeme bağımsız olarak değerlendirilecek.



Yardımcı üreme yöntemlerinde ise, birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede ise yüzde 25 oranında katılım payı ödenecek. Bu hizmetlerin katılım payını ise sağlık kuruluşları tahsil edecek.



Yüzde 30 ilave ücret alınabilecek



Bu arada kamu görevlileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık hizmet bedelinin yüzde 30'u tutarında ilave ücret alabilecek.



Gaziler, harp mamullüğü aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlananlar, otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, ilave ücret kapsamı dışında tutulacak.



Aynı şekilde acil servis hizmetleri, yoğun bakım, yanık tedavisi, kanser tedavisi, yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi hizmetler, diyaliz ve kardiyovasküler cerrahi işlemlerinde de ilave ücret talep edilemeyecek.