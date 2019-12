-Memurlar toplu sözleşmeyi bekliyor MALATYA (A.A) - 17.09.2011 - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, parlamentonun açılmasıyla bir an evvel yasal düzenlemelerin yapılması ve toplu sözleşme yasasının tam olarak çıkarılması gerektiğini söyledi. Yazgan, Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Büro Memur-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonunun Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının teminatı olduğunu kaydetti. Yazgan, Anayasa'da yapılan değişiklikle kamu görevlilerine toplu görüşme hakkının tanındığını hatırlattı. Yazgan, şunları kaydetti: ''Bu kamu çalışanları açısından önemli. Düne kadar kamu çalışanları olarak masanın kenarında otururken bugün artık hükümetin karşısında, masanın karşısında olacağız. Parlamentonun açılmasıyla birlikte bir an evvel yasal düzenlemeler yapılmalı ve toplu sözleşme yasası tam olarak çıkarılmalı, uzlaşma kurulunun yapısı şekillendirilmeli ve bir an önce 2012 yılının zam artışlarının görüşüleceği toplu sözleşme gerçekleştirilmelidir. Kamu çalışanları bunu beklemektedir.'' Sendika kanunun yapıldığı günden beri Türkiye'deki ücret adaletsizliğiyle mücadele ettiklerini dile getiren Yazgan, ücret dengesizliğinin en fazla büro kolunu etkilediğini söyledi. Bunun önüne geçmek için kamu personel reformu yapılması gerektiğine işaret eden Yazgan, aynı eğitimi almış, aynı kariyere sahip memurların arasında ücret dengesinin kurulması gerektiğini vurguladı. Kamu personel reformu yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade eden Yazgan, adliyelerle ilgili bir dönüşüm süreci yaşandığını, adliyedeki çalışanların ''bağımlı olduklarını'' dile getirdi. Adliye saraylarının yapılmasına karşın çalışanların halen eski yöntemlerle görev yaptığını belirten Yazgan, ''Adliye çalışanlarına askeriyedeki er ve erbaşlar gibi görevi dışında birçok iş yaptırılmakta. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun için acilen Türkiye'de tedbirler alınmalı ve adliye çalışanları hakimlerin iki dudağı arasından kurtarılmalıdır'' dedi.