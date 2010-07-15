-MEMURLAR KIZILAY'DA BORDRO YAKTI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Maaş zammını düşük bularak eylem yapan memurlar, Kızılay'da maaş bordrolarını yaktı. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'na (BASK) bağlı sendikalara üye bir grup memur, Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'ndeki YKM mağazası önünde toplandı. Elinde simit ve ''Memur çocuğuyum, açım'' yazılı döviz bulunan bir çocuğun da yer aldığı eylemde, gruptakiler ''Memurdur dedikleri, simittir yedikleri. 100 Metreden sayılır kaburga kemikleri'', ''One minute!... Açızzz'' gibi dövizler taşıdı. BASK Genel Başkanı Resul Akay, burada yaptığı açıklamada, 8 yıldır memuru ve emekliyi ''kapıkulu'' olarak gören iktidarı eleştirdiklerini söyledi. Akay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldikten sonra kendilerine 3 yıl süre tanınmasını istediğini, bu sürede memurun cebinin ve mutfağının bollanacağını dile getirdiğini belirterek, aksine memurun cebinin para görmediğini ve delindiğini savundu. İktidarın, ''memuru, emekliye enflasyona ezdirmedik'' dediğini ifade eden Akay, 2003-2009 yıllarında enflasyon oranının kümülatif olarak yüzde 94,25, memur maaş artışının yüzde 81,38 olduğunu, arada yüzde 12,87'lik bir fark bulunduğunu söyledi. Akay, ayrıca memurlara ülkenin büyümesinden dolayı her yıl verilmesi gereken yaklaşık 2 puanlık farkın da verilmediğini, bu farkla beraber hükümetin memura yüzde 28,87'lik bir borcu oluştuğunu iddia etti. Resul Akay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı basın organlarında yer alan, ''memurlara ait sosyal tesislerin satışa çıkarılacağı ve 5 yıldızlı otellerin cüzi ücretle vatandaşa hizmet verdiği'' yönündeki sözleri nedeniyle, memur kesiminden özür dilemesi gerektiğini savundu. Açıklamanın ardından eylemciler, yanlarında getirdikleri bordroları ateşe verdi. -KESK'İN EYLEMİ- KESK'e bağlı bazı sendikalar da Kızılay Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanarak maaş zammını protesto etti. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Fikret Aslan, burada yaptığı açıklamada, 1,06 enflasyon farkının maaşlara 13,3 lira ile 49,5 lira arasında değişen oranlarda yansıdığını vurgulayarak, zammın 2 milyon kamu emekçisine ortalama 15-20 lira olarak yansıyacağını bildirdi. Kamu emekçilerine ait sosyal tesislerin satışa sunulmasını doğru bulmadıklarını anlatan Aslan, AK Parti'nin 8 yıllık süreçte kaşıkla verirken kepçeyle aldığını öne sürdü. Aslan, enflasyon hedefine dayalı ücret zammı anlayışını reddettiklerini vurgulayarak, insanca yaşayacak bir ücret talep ettiklerini kaydetti. Yapılacak tüm artışların taban ücreti üzerinden hesaplanıp emekliliğe yansıtılması gerektiğini vurgulayan Aslan, 2010'un kamu emekçilerinin toplu sözleşmelerini imzaladığı bir yıl olmasını diledi. -TBMM ÖNÜNDE ATAMA EYLEMİ- Öte yandan, atama bekleyen bir grup öğretmen adayı da TBMM'nin Dikmen kapısında eylem yaptı. Kendilerini ''İşsiz ve Güvencesiz Eğitimciler Platformu'' olarak adlandıran grup, ''KPSS mezara, öğretmenler kadroya'', ''Kadrolu atama istiyoruz'', ''Ücretli köle olmayacağız'' şeklinde dövizler taşıyıp, aynı içeriklerde sloganlar attı. Grup adına yapılan açıklamada, KPSS'nin kaldırılması, ''eğitimi ticarileştiren'' dershanelerin kapatılması, ücretli, sözleşmeli, vekil öğretmen gibi uygulamaların kaldırılması, Ağustos ayında sadece 25 bin öğretmenin değil, tüm işsiz öğretmenlerin kadrolara atanması istendi.