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Memurlar için cuma namazı genelgesi bu cumaya yetişiyor

Genelgeye göre, kamu çalışanlarının cuma günü mesaisi, cuma namazı öncesi öğle tatiline girecek, namazın bitiminden sonra tekrar mesaiye başlayacak şekilde düzenlenecek

06 Ocak 2016 00:12

Başbakanlık tarafından cuma namazı için hazırlanan genelgenin bu hafta içinde yayımlanmasının planlandığı bildirildi.

Genelgeye göre, kamu çalışanlarının cuma günü mesaisi, cuma namazı öncesi öğle tatiline girecek, namazın bitiminden sonra tekrar mesaiye başlayacak şekilde düzenlenecek.

Başbakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma namazı için hazırlanan genelge ile kamu çalışanlarının cuma günü mesaisi, cuma namazı öncesi öğle tatiline girecek, namazın bitiminden sonra tekrar mesaiye başlayacak şekilde düzenlenecek.

Yetkililer, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Mesai kaybı yaşanmayacaktır. Genelgenin bu hafta içinde yayımlanması planlanmaktadır" ifadesini kullandı.

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