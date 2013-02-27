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Yaşam

Memurlar bugün iş bıraktı

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar, bugün tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor

27 Şubat 2013 09:26

BES ve Türk Büro-Sen'e bağlı memurlar 1 günlük iş bıraktı.

BES ve Türk Büro-Sen üyeleri, işyerlerinde hak kayıpları için bir günlük grevde. İstanbul'da Kartal Anadolu Adalet Sarayı çalışanları da bugün iş bıraktı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan çalışan yaklaşık 200 personel, kaldırılan fazla mesai ücretlerinin geri ödenmesi, kesilen yol ödeneklerinin tekrar başlatılması gibi taleplerde bulundu. Ellerinde "Bu işyerinde grev var" yazılı pankart taşıyan işçiler, "Yargıda adalet istiyoruz", "Ücretli köle olmayacağız" şeklinde sloganlar attılar. Adliyenin vatandaş girişi olan C kapısı önünde toplanan grup, halaylar çekti. Öte yandan adliye binasına gelen personel, özel güvenlik görevlileri tarafından diğer giriş kapılarına yönlendirildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Yöneticisi Kazım Doğan, işyerlerinde yaşanan hak kayıpları, personel yetersizliği nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu sorunlarının çözümü için adım atılmadığını belirtti. Doğan, "İş güvencelerinin tartışılmaya başlandığı, esnek çalışma, performans değerlendirme ve angarya çalışma uygulamalarının dayatıldı, rotasyon ya da sürgün tehditleriyle karşı karşıya olduğumuz bir süreçte grevimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

 

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