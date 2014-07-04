Memurlar bu yıl enflasyon farkını alamayacak

Enflasyon’da Haziran ayında beklentilerin üzerinde yüzde 0.31 artış gözlense de yıllık enflasyon yüzde 9.16’ya geriledi. Yıllık enflasyonda düşüş trendi beklenildiği gibi başladı ama hala yüksek seviyelerini koruyor. Enflasyondaki artış memur için ise kayıp oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 5.7’olarak belirlendi. Bu yıl memurlar adına toplu sözleşmeyi yürüten Memur-Sen konfederasyonu yüzdelik zam almayıp sadece 123 TL seyyanen zamma anlaştı. Bu da ortalama yüzde 6’nın altında bir zamma işaret ediyor. Yani ilk altı ayda memurun aldığı zam yüzde 3’ün altında. Peki memurun kaybı ne? Altı aylık enlfasyon yüzde 5.7 olduğu ve ilk altı ayda memurların aldığı zam yüzde 3’ün altında kaldığı için kayıp en az yüzde 3. Böylece 2.7 milyon memur 61-235 TL arası enflasyon farkından oldu.

Gıda sürpriz yaptı

Şebnem Turhan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, enflasyonun Haziran’da aylık olarak artış göstermemesi bekleniyordu. Ne var ki İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 11.26’lık zammın yanı sıra özellikle et fiyatlarındaki artış gıda ve ulaştırma gruplarında aylık artışı tetikledi. Gıda grubunda fiyatlar haziranda yüzde 0.36 arttı bu tüketici enflasyonunu 0.1 puan yükseltti. Ulaştırmada yüzde 0.5 yükselen fiyatların etkisi de 0.1 puan oldu. Yaz tatili sezonunun açılmasıyla oteller ve lokantalar zamlandı bu da enflasyonu 0.1 puan arttırdı. Giyim grubu ise yine kurtarıcı. YÜzde 1.25 düşen fiyatlar enflasyonu da 0.1 puan geriletmeyi başardı.

Çekirdek sorunu bitmiyor

Mayıs’ta yüzde 9.66 olan yıllık enflasyon da yüzde 9.16’ya geriledi. Ancak bu haziran diğer yıllardaki haziranlardan farklı oldu. Genelde haziranda özellikle sebze ve meyvenin ucuzlamasıyla negatif gelirdi. Bu geleneğin bozulması merkez bankası’nı da sıkıntıya soktu. Özellikle Merkez Bankası’nın para politikası için takip ettiği çekirdek enflasyon verileri manşet enflasyon ve üzerinde arttı. Enerji, gıda ve içecek, içki ve tütün ile altın fiyatlarındaki değişimler hariç hesaplanan I çekirdek enflasyonu aylık yüzde 0.31 arttı ve yıllıkta yüzde 9.65 ile genel enflasyonun üzerine kalmaya devam etti. İşlenmiş gıda, enerji, içki ve tütün ile altın fiyatlarındaki fiyat değişimleri hariç hesaplanan H çekirdek enflasyon göstergesi aylıkta yüzde 0.43 artarak yüzde 10.17’ye yükseldi. Irak’ta yaşanan savaşın petrol fiyatları üzerinde oluşturduğu risk de Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında yapmayı planladığı faiz indirimleri için sıkıntı yaratıyor.

Zeybekci: Yıl sonu beklentim yüzde 7.5

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında gazetecilerin enflasyon gerçekleşmelerine dair sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “Enflasyon düşüş trendine girdi; enflasyonda yıl sonu beklentimiz yüzde 7.5 civarında. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentilerini dikkate alarak hareket etmeli. Merkez Bankası’nın faizlerin aşağı yönlü hareket etmesini sağlamasını bekliyoruz. Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde cesur şekilde faizlerde aşağı yönlü yol göstermesini bekliyoruz. Temmuzda ise eksi enflasyon görebiliriz.”

Ne kadar zam alacaklardı?

Maaşı Zam oranı



Müsteşar 7.838 235.14

Genel müdür 6.877 206.31

Şube müdürü 3.590 107.7

Memur 2.183 65.49

Memur(13/1) 2.179 65.37

Hizmetli 2.045 61.35

Öğretmen 2.684 80.52

Öğretmen(9/1) 2.345 70.35

Kaymakam 3.762 112.86

Başkomiser 3.306 99.18

Polis 2.929 87.87

Uzman doktor 4.187 125.61

Doktor 3.456 103.68

Hemşire 2.375 71.25

Mühendis 3.665 109.95

Teknisyen 2.274 68.22

Profesör 5.194 155.82

Araştırma gör. 2.627 78.81

Vaiz 2.796 83.88

Avukat 4.340 130.2



%0.31

Haziranda aylık artış

%9.16

Yıllık tüketici enflasyonu

%5.7

6 aylık tüketici enflasyonu

%0

Memura ödenecek enflasyon farkı