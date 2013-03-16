Memurlar başörtüsü ile mesai yapacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 'Pazartesiden itibaren memurlar, Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık, Kıyafet Yönetmeliği yok sayarak, devlet dairelerinde sivil kıyafetle görev yapmaya başlayacak' dedi.

Memur-Sen İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Medeniyet Davamız ve Demokrasi Mücadelemiz' konulu konferans için Eskişehir'e gelen Gündoğdu, Vali Kadir Koçdemir'i makamında ziyaret etti.

Gündoğdu, ziyaret sonrası valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına kılık kıyafet özgürlüğü talebiyle geçen yıl mart ayında başlattıkları 'Özgürlük İçin 10 Milyon İmza' kampanyasında toplanan 12 milyon 300 bin imzayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e teslim ettiklerini anımsattı.

Gündoğdu, bugün ise 11 genel başkanla bir karar aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"18 Mart Pazartesi gününden itibaren anayasaya, evrensel hukuka aykırı, kadınların ayakkabısının topuk boyunu belirleyen, neredeyse ayakkabı numarasına kadar karışan, erkeklerin bıyık biçimine, favorilerine, giydiği kumaşın cinsine karışan, 82 model darbe ürünü bu yönetmelikten kurtulmak istiyoruz. Pazartesiden itibaren bu yönetmeliği yok sayarak, devlet dairelerinde sivil kıyafetle görev yapmaya başlayacağız. Ardından da bu yönetmeliğin kaldırılış haberini bekleyeceğiz. Bu kararımızın, kuruluş ve kurtuluş şehrimiz Eskişehir'den ilk duyurusunu yapmış olalım."

'Türkiye'de, eş kontenjanından kadın olgusu var' diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Yani başörtülü kadın, cumhurbaşkanı eşi, başbakan eşi, milletvekili eşi, memur eşi olabilir. Ama bu örtüsüyle bunların kendisi olamaz. Eğitim, çalışma ve siyaset hakkı kutsaldır. Ama bu, başörtülü kadına yasaklanmıştır. Halbuki, biz 80 yıl önce kadına seçme seçilme hakkını vermişiz. Bugün ne giyeceğine karışma hakkını kendimizde görüyoruz. Bu ucube yönetmelikten kurtulmak istiyoruz. Bu millet, 12 Eylül 2010 referandumunda anayasa değişikliği yapmıştır. Şimdi bu anayasal ve yasal dayanağı olmayan yönetmeliğin kaldırılmasını istiyoruz."