Memuriyetten çıkarılan 10 kişi için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, 6 Ocak 2017\'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde memuriyetten çıkarılan 18 kişiden 10\'u hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Diğer 8 kişi hakkında da kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş, bu kişiler valiliğe verdikleri dilekçe ve bakanlığın kararı ile görevlerine iade edilmişti.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün 9 Ocak 2017 tarihli yazısında, 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan 679 sayılı KHK ile 10 şüphelinin devlet memurluğuna son verildiğinin bildirildiği kaydedildi. Bunun üzerine, şüpheliler haklarında \'silahlı terör örgütüne üye olma suçu\' kapsamında soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldığı bilinen \'Bylock\' programı sorgusunun, adlarına kayıtlı GSM hatları üzerinde sorgulandığı, ancak, bahsi geçen programı kullandıklarına ilişkin bir kayda rastlanmadığı, yine şüphelilerin açık kaynaklarına ilişkin yapılan araştırmada suç unsuru teşkil eden bir içerik bulunmadığı, herhangi bir beyan, bilgi, belgeye rastlanmadığı, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında yeterli delil elde edilmediği, Yargıtay 13\'üncü Ceza Dairesi\'nin 2011/17629 Esas, 2011/6976 sayılı kararında da belirttiği üzere, yeni Türk ceza adalet sisteminde benimsenen, \'Kişilerin lekelenme hakkı\' ile \'Eksiksiz soruşturma ve tek celsede duruşma\' prensipleri uyarıca soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının makûl sürede bütün delileri toplamaları, sadece mahkûmiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatla sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri dava konusu yapmamaları, yani bir nevi filtre görevi yapmaları gerektiği, mevcut soruşturma evraklarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmakla; şüphelilerin üzerine atılı suç yönünde kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.\"

8 KİŞİ DAHA ÖNCE GÖREVE DÖNDÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde görevliyken FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiası ile memuriyetten çıkarılan 18 kişiden 8\'i hakkında da daha önce kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş, bu kişiler valiliğe verdikleri dilekçe ve bakanlığın kararı ile görevlerine iade edilmişti.