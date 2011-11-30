Memura zamlı maaş açıklaması

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurların zamlı maaşlarının 15 Ocak'a yetiştirilmesiyle ilgili, “Eğer yetişirse toplu sözleşme ne zaman yaparsanız yapın kanun hükmünde olduğu için direkt devreye girecektir, ama yetişmezse Bütçe Kanunu'nda ilgili madde var. Bundan dolayı bir mağduriyet söz konusu olamaz” dedi..



Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı binasının açılışını yaptı.



Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, bir gazetecinin, “Memurların zamlı maaşları 15 Ocak'a yetişecek mi? Yasa ne zaman çıkar, bir öngörünüz var mı?” sorusu üzerine, yasanın Bakanlar Kurulunda olduğunu, ilk Bakanlar Kurulunda imzalanıp Meclis'e gelmesini beklediklerini söyledi.



Çelik, “Eğer yetişmezse bildiğiniz gibi Bütçe Kanunu'nda ilgili madde var. Bu konuda boşluk oluşturmayacak bir madde var. Eğer yetişirse toplu sözleşme, ne zaman yaparsanız yapın kanun hükmünde olduğu için direkt devreye girecektir ama yetişmezse Bütçe Kanunu'nda ilgili madde var. Bundan dolayı bir mağduriyet söz konusu olamaz” dedi.



Sorunun, “Zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişiyor mu?” şeklinde tekrarlanması üzerine Çelik, “Yetişir, iki türlü. Toplu sözleşme yaparsanız, toplu sözleşme kanun niteliğinde olduğu için uygulamaya girer. Eğer toplu sözleşmenin yetişmeme durumu söz konusu olursa o zaman da Bütçe Kanunu'ndaki madde Bakanlar Kuruluna yetki veriyor oradan devreye girmiş olur” diye konuştu.



İstanbul'da meydana gelen saldırının sorulması üzerine Çelik, “Saldırganın yabancı uyruklu olduğu bilgisini aldık, doğruluk derecesini bilemiyorum. Onun tahlil edilmesi gerekiyor, bilgi sahibi olmadığım için bir şey söylemek çok zor” dedi.



İntibak Yasası'nda gelinen son aşamanın sorulması üzerine Çelik, “Emekli dernekleriyle görüşüleceğini söylemiştim, herhalde ikinci bir toplantıyı yapacaklar ve bizim açımızdan İntibak Yasası da bitmiş olacak” diye konuştu.





