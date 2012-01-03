-Memura yüzde 2,67 ek zam ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, 2011 yılının Temmuz-Aralık dönemi için, yüzde 2,67 oranında enflasyon farkı alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı tüketici fiyat artışı sonrasında Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu da yüzde 6,78 olarak gerçekleşti. Aralık ayı tüketici fiyatları ise yüzde 0,58 arttı. Bu şekilde geçen yılın ikinci yarısında Bütçe Kanunu kapsamında yüzde 4 oranında zam alan devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, yüzde 2,67 oranında ek zamma hak kazandı. -6 aylık zam oranı yüzde 6,78'e çıkacak- Böylece, devlet memurları ve sözleşmeliler, yüzde 4'lük ikinci yarı yıl zammının üzerine yüzde 2,67 enflasyon farkı alacak. Böylelikle 6 aylık zam oranı yüzde 6,78 olacak. Memur emeklilerinin zamdan doğan maaş farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunca daha sonra ilan edilecek tarihte hesaplara yatacak. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesinden dolayı, 2012 Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan maaş katsayıları, enflasyon farkını da karşılayacak şekilde Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenecek. Bu arada, toplu sözleşme yasası geciktiği için devlet memuru, sözleşmeli ve memur emeklilerinin, 15 Ocak'ta alacağı zamlı maaş henüz netleşmedi. Her yıl toplu görüşme ile ağustos ayında belirlenen zam oranı, bu sene toplu sözleşmeye geçildiği için tespit edilemedi. Şu anda Bakanlar Kurulu'nda olan yasa taslağının Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması gerekiyor. Daha sonra çıkacak kanun, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının onayının ardından, sendikalar ile hükümet toplu sözleşme masasına oturarak zam oranını belirlemeye çalışacak. Anlaşma sağlanması halinde uzlaşılan oran, memur maaşlarına yansıyacak. Uzlaşma olmaması halinde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve memur maaş zammını belirleyecek.