Memura yüzde 1 ek zam gelebilir

T24 - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü, ek zam için Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Enflasyon bu ay sıfır bile çıksa, memurlar yüzde 1'e yakın ek zam alacak. Enflasyonda düşüş yüzde 0.88 olursa zam olmayacak.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yılın ilk 5 ayı için tüketici fiyat artışını yüzde 4,93 olarak ilan etmesinin ardından, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi ihtimali ortaya çıktı.



4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamı yüzde sıfır olsa bile, Ocak-Haziran döneminde yüzde 4 zam alan kamu görevlileri ve memur emeklileri, yılın ilk yarısı için yüzde 0,93 oranında enflasyon farkına hak kazanacak.



Ek zamda limit eksi 0,88

Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, enflasyon farkında sınır, ''eksi 0,88'' rakamı olacak.



Haziran ayında tüketici fiyatları artarsa, sabit kalırsa veya en fazla yüzde 0,87 oranında düşerse memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri ek zam alacak.



Yapılan hesaplamalara göre:



-Haziran ayı enflasyonu eksi yüzde 0,88 olursa ya da fiyatlar daha fazla gerilerse, kamu görevlileri ile memur emeklilerine enflasyon farkı verilmeyecek.



-Haziran ayı enflasyonu eksi yüzde 0,10 olursa, bir başka ifadeyle tüketici fiyatları yüzde 0,1 düşerse, memur, sözleşmeli ve emekliler, yüzde 0,82 oranında enflasyon farkı alacak.



-Haziran ayında tüketici fiyatları sabit kalırsa yani enflasyon sıfır çıkarsa, bu defa memur,

sözleşmeli ve memur emeklilerine yüzde 0,93 oranında enflasyon zammı yapılacak.



-Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,5 olursa, enflasyon farkı yüzde 1,45'e çıkacak.



-Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,75 şeklinde hesaplanırsa, ek zam yüzde 1,71 olacak.



-Haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olarak açıklanırsa, bu defa enflasyon farkı yüzde 1,98'e yükselecek.



Merkez Bankası'nın Haziran ayı ikinci dönem beklenti anketinde, bu ayın TÜFE beklentisi, yüzde 0,02 olarak belirlendi.



Tüketici fiyatları, 2010 yılı Haziran ayında yüzde 0,56, 2008 yılı Haziran ayında da yüzde 0,36 oranında geriledi. 2009 yılı Haziran ayında ise tüketici fiyatlarında yüzde 0,11 oranında artış kaydedildi.





Maaşlara yüzde 4 Temmuz zammı



Bu arada 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında ikinci yarı zammı da yapılacak.



Haziran ayı enflasyon rakamına göre, kamu görevlileriyle emeklilere enflasyon farkı verilmesi halinde, enflasyon farkına paralel Temmuz'daki zam oranı da artacak.



Enflasyon sıfır olursa, memur, sözleşmeli ve memur emekli maaşlarındaki artış yüzde 4,93'ü bulacak. Enflasyonda yarım puanlık artış, toplam zammı yüzde 5,45'e, enflasyonda yüzde 1'lik artış da, toplam zammı yüzde 5,98'e çıkaracak.



Yüzde 0,93'lük enflasyon farkı, Müsteşar maaşına 47,8 lira, Genel Müdür maaşına 43,8 lira, 13'ün 1'indeki memurun maaşına 13,9 lira, işe yeni başlayan bir öğretmenin maaşına 16 lira, 8'in 1'indeki polis memurunun maaşına da 21 lira ek zam olarak yansıyacak.



Yüzde 4'lük Temmuz zammı da enflasyon farkı olmasa bile aile ve çocuk yardımı ile birlikte memur maaşlarını 58,4 lira ile 205,8 lira arasında artıracak. Bu şekilde, Müsteşar maaşı 5.144 liradan 5.349,8 liraya, Genel Müdür maaşı 4.708 liradan 4.896 liraya, 9'un 3'ündeki memur maaşı 1.501 liradan 1.561 liraya, 13'ün 1'indeki memur maaşı 1.496 liradan 1.555,8 liraya, 12'nin 1'indeki hizmetli maaşı da 1.460 liradan 1.518,4 liraya yükselecek.



Yüzde 4'lük Temmuz zammı ile birlikte daha önce 1.721 lira olan 9'un 3'ündeki öğretmen maaşı

1.789,8 liraya, 3.021 lira olan kaymakam maaşı 3.141,8 liraya, 2.253 lira olan 8'in 1'indeki polis maaşı 2.343 liraya, 2.561 lira olan 1'in 4'ündeki uzman doktor maaşı da 2.663,4 liraya çıkacak.



Haziran'da 4.056 lira maaş alan profesörlerin cebine de, yılın ikinci yarısında 4.218,2 lira girecek.





Ocak'ta da enflasyon farkı alınmıştı



Devlet memuru, sözleşmeli ve memur emeklileri, Ocak ayında da, 2010 yılının ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 0,21 oranında enflasyon zammı almıştı.



Yüzde 4'lük bütçe zammı ile birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 4,22 olmuştu.



Denge tazminatı ile aile yardımındaki artış da dahil edildiğinde, yılbaşındaki toplam zam oranı yüzde 5,1 ile yüzde 12,3 arasında gerçekleşmişti.