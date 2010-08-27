-MEMURA YAPILACAK OLASI ZAMMIN MALİYETİ ÇIKARTILDI ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Hükümet, memur konfederasyonlarının zam taleplerini hesapladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplu görüşme süreci kapsamında kurulan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Komisyon çalışmalarını tamamladı. Komisyon çalışmalarına Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin yanı sıra Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcileri katıldı. Komisyonda, aylık ve ücretlere ilişkin konular, ilave ödemeler, sosyal haklar ve yardımlar ile sosyal güvenlik primi, vergi, harcırah ve diğer konular ele alındı. Çalışmalar sonunda konfederasyonların kamu görevlilerine ocak ve temmuz aylarında yüzde 5 artı 5 zam yapılmasının maliyeti 5 milyar 560 milyon lira hesaplandı. Türkiye Kamu-Sen'in, kamu görevlilerine ocak ve temmuz aylarında taban aylığa seyyanen net 100 artı 100 lira zam yapılmasının maliyetinin 7 milyar 45 milyon lira olduğu belirtildi. Memur-Sen'in 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenmekte olan mevcut ek ödemelerin ocak ayından geçerli olmak üzere en az 120 lira (ortalama 135 lira) artırılmasının maliyeti 2 milyar 624 milyon lira hesaplandı. Bunun dışında konfederasyonların mali ve sosyal haklara ilişkin diğer taleplerinden bazıları ve hesaplanan maliyet düzeyleri şöyle: -3 ayda bir 60 lira toplu görüşme primi ödenmesi: 227 milyon lira. -Mevcut saat başı fazla çalışma ücretinin 1,15 liradan, 2,5 liraya yükseltilmesi: 411 milyon lira. -Nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırılması ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi: 277 milyon lira. -Öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının tamamı ile Diyanet İşleri Başkanlığında sözleşmeli statüde çalışan Kuran kursu öğreticilerine ödenmesi: 39 milyon lira. -Ek göstergelerden 2 bin 200'lerin 3 bin olması ve 800'den başlayarak herkese ek gösterge verilmesi: 1 milyar 553 milyon. -Kamu görevlilerine kadroya bağlı olarak yapılan tüm ödeme unsurlarının prim matrahı kapsamına alınması: 10 milyar 723 milyon. -İşçi ile memur arasındaki emekli ikramiyesi farklılığının giderilmesi: 1 milyar 128 milyon. -İkramiye hesabında 30 yıllık sınırın kaldırılması: 503 milyon lira. -Gelir Vergisi oranlarının kamu çalışanları için 5 puan indirilmesi: 9 milyar 917 milyon lira. -Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarında okuyan her çocuk için aylık 100 lira eğitim yardımı yapılması: 120 milyon lira.