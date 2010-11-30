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Ekonomi

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME HAKKI SEÇİMLERDEN ÖNCE ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 18:40

-MEMURA TOPLU SÖZLEŞME HAKKI SEÇİMLERDEN ÖNCE ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, memura toplu sözleşme hakkını sağlayacak yasal düzenlemeyi genel seçimlerden önce Türkiye Büyük Millet Meclis'ten geçirmeyi planladıklarını bildirdi. Yazıcı, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Toplantıda, toplu görüşmelerde yer alan ve değiştirilmesi düşünülen bazı konuların görüşüldüğünü belirten Yazıcı, şunları kaydetti: ''Hemen yarından itibaren memur sendikalarımız, hizmet kolunda temsil niteliğine haiz konfederasyonlar ikişer temsilci bildirecekler. Kamu işveren sendikaları ikişer temsilci bildirecek ve Devlet Personel Başkanlığının koordinesinde yasa taslağı çalışması yarından itibaren heyetler halinde sürdürülmeye başlanacak ve onlara talimatım ayın 10'una kadar bu çalışmalarını bitirmeleridir. Memura toplu sözleşme hakkını sağlayacak yasal düzenlemeyi genel seçimlerden önce Meclisten geçirmeyi planlıyoruz'' dedi.

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