'Memura sıfır faizli kredi verilsin'

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Hükümetin krizi atlatmak için yalnız esnaf ve sanayicileri değil, memur ve işçileri de kredilerden yararlandırmasını" istedi.



Avcı, yazılı açıklamasında devlet memurları, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer kamu personelinin aralık maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşlı ve özürlülerin maaşlarının bayram öncesi ödenmesine karar verildiğini, KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla "Can Suyu" kredisi uygulamasının başlatıldığını anımsatan Avcı, şunları söyledi:



"Hükümet, ekonomik krizi hafif atlatmak ve piyasaya para akışını sağlamak için hem aralık maaşlarını tüm işçi ve memurlara erken ödeme yolunda adım atmalı hem de bir çok AB üyesi ülke gibi tüm memur ve emeklilerine bir maaş tutarında ikramiye veya sıfır faizli kredi verme yoluna gitmelidir."



