-MEMURA PROMOSYON MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Eğitim-Bir-Sen, Isparta İdare Mahkemesinin aldığı kararla banka promosyon miktarının yüzde 30'unun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına aktarılması işlemini iptal ettiğini bildirdi. Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin; promosyon genelgesinin, ''Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır'' hükmüne yer verilmesine rağmen, dava konusu protokolde promosyon tutarının yüzde 30'unun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına aktarılması üzerine, söz konusu işlemin iptal edilmesi istemiyle Isparta İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Açılan davanın da karara bağlandığına vurgu yapılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işlemini oy birliğiyle iptal eden Isparta İdare Mahkemesinin kararında, ''Yürürlükte olan 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesinin değişik 4. maddesi ile de banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacağı kurala bağlandığı anlaşılmış olup Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Bankası arasında maaş protokolü yapılmasına ilişkin 05.08.2010 tarihinde imzalanıp 10.08.2010 tarihinde onaylanan komisyon kararında aksi yönde düzenlemelere yer verildiği görüldüğünde, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır'' ifadelerine yer verildiği bildirildi. Eğitim-Bir-Sen, karara ilişkin, ''Promosyonların yüzde 100'ü çalışanlarındır'' değerlendirmesinde bulundu.