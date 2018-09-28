Memura ödül ve performans sistemi

Yeni Ekonomik Program (YEP) çerçevesinde kamu çalışanları için yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek.

Takvim gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak. Kamu genelinde yapılacak norm kadro çalışması sonrasında yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri başlayacak.

Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek.