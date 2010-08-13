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Ekonomi

'Memura müjde' haberleri doğru değil!

Basında yer alan haberler sonrası Emekli Sandığı'na çok sayıda telefon gelmesi üzerine yetkililer açıklama yaptı.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Bugün medyada yayınlanan ve arkasından internet sitelerine düşen 'memmuriyetten istifa eden 500 bin memurun dava açmadan emekli ikramiyesi alacağı' yönündeki haberler hareket yarattı. Emekli Sandığı'na çok sayıda telefon gelmesi üzerine yetkililer açıklama yaparak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bir süre memur olarak çalıştıktan sonra istifa edip özel sektöre geçen ve oradan emekli olanların memuriyette geçen süreleri için de para alacağına yönelik haberler geçtiğimiz aylarda sıkça yayınlandı.

Bugün medyada çıkan bazı haberlerde memurların dava açmaya gerek kalmadan paralarını alabileceğine yönelik 'müjde' yorumları yer aldı. Memurlar arasında hızla yayılan bu haberlerin ardından Emekli Sandığı'na da çok sayıda telefon ve başvuru geldi.

Emekli sandığı yetkilileri, haberleri yalanlarken, iki ay önce yayımlanan Torba Tasarı'ya dayanarak verilen haberde yeni hiçbir durumun olmadığını ve benzer durumdaki memurların yine önce SGK'ya arkasından da mahkemeye başvurması gerektiğini söyledi.


'Yeni hiçbir şey yok'

Prof Dr. Şükrü Kızılot da ortada öncekinden farklı bir durumun olmadığını belirtti. Kızılot, şöyle devam etti:

"İki ay önceki tasarıyı yeni bir şey bulmuş gibi yayınladılar ama öyle bir şey yok. Zamamında memur olarak çalışıp sonra istifa eden ve özel sektörden emekli olanlar, devlet memuru olarak çalıştıkları döneme ait ikramiyelerini alabilir. Ama bunun tek yolu var. Önce SGK'ya müraacat edecekler, SGK ret cevabı verecek, onlar da ret cevabı ile mahkemeye başvurup paralarını alacaklar..."


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