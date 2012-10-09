Memura iş güvencesi kalkıyor!

Hükümetin bir süredir dar bir bürokrat kadroyla 657 sayılı devlet memurlarını ilgilendiren yasa üzerinde çalıştığı ve yeni sistemin günün şartlarına uygun olarak dizayn edildiği ortaya çıktı.

Hazırlanan yeni taslakla, 657 sayılı yasadaki memurun tanımı değişecek. Memurun iş güvencesi ortadan kaldırılacak. Görevini iyi yapmayan memur işten çıkarılabilecek. Memurun verimliliği de ölçülecek. Çok çalışan çok, az çalışan az maaş alacak. Yeri değiştirilen bürokrat mahkemeye başvurup geri dönemeyecek.

2023 Vizyonu'na, hükümetin kamu personel sistemini değiştirme hedefi de girdi. Hükümet, yeni bir memuriyet sistemi için düğmeye bastı. Çalışmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ve sistemde radikal değişiklikler yapılmasının planlandığı öğrenildi.

46 yıllık 657 sayılı devlet memurları yasasını rafa kaldıracak çalışmayı memur konfederasyonlarıyla da paylaşmadığı, çalışmanın sadece bakanlık bürokratlarından oluşan dar bir grup tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Vatan'ın haberine göre yeni kamu personel rejiminde en temel düzenleme olarak "verimlilik" ilkesi getirileceği iddia ediliyor. Memurun iş güvencesi ortadan kalkacak. Memurların da işçiler gibi çıkarılmaları mümkün olacak.

İddialara göre Memur maaşları da düzenleme içerisinde yer alıyor... Sadece "katsayı-gösterge", "derece-kademe" sisteminden ibaret olmayacak. Memurların maaşlarında da performans kriteri geçerli kılınacak. Memurun verimliliği ölçülerek çok çalışanın çok, az çalışanın az maaş alması sağlanacak. Verimli memur ile verimsiz memur arasında fark olacak.