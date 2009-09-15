Memura grev hakkı verilmeden 19'uncu başlık açılamaz

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn bir soru önergesine verdiği yanıtta, "Sendikal haklar mevzuatında revizyon, Türkiye'nin sosyal politika ve istihdamla ilgili 19'uncu Başlık üzerindeki müzakerelerin açılmasından önce yerine getirmesi gereken şartlardan biridir" dedi.

AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye kamu görevlilerine grev ve toplu pazarlık hakkını tanımadan sosyal politika ve istihdamla ilgili 19’uncu Başlık üzerinde görüşmelere başlanamayacağını bildirdi.

Olli Rehn, Avrupa Parlamentosu’na İngiliz İşçi Partisi’nden seçilen Üye Glenis Willmott’un AP Başkanlığı’na sunduğu soru önergesini yanıtladı. Willmott önergesinde "Komisyon, Türkiye’nin katılımının uygun görülmesi için örgütlenme özgürlüğü konusunda açık garanti verilmesi ve diğer temel sendikal hakların onaylanması ve saygı gösterilmesi gerektiğine katılmıyor mu?" şeklinde bir soru yöneltmişti. AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Rehn soruya şu yanıtı verdi:

"Sendikal haklar mevzuatında revizyon, Türkiye’yle sosyal politika ve istihdamla ilgili 19’uncu Başlık üzerinde müzakerelerin açılmasından önce yerine getirmesi gereken şartlardan biridir. Bu durumda, Türkiye, özellikle hem özel hem de kamu sektörlerinde örgütlenme hakkı, grev hakkı ve toplu pazarlık hakkı üzerinde var olan kısıtlamaları ortadan kaldırmak zorundadır."

Rehn, soru önergesindeki "AB Komisyonu Türk polisi tarafından KESK ve Eğitim Sen’e yönelik etkinliklerden haberdar mıdır? İddialara göre, Türk polisi Ankara’daki KESK merkezleriyle İzmir, İstanbul, Van, Manisa’daki yerel bürolara yaptığı baskında sendikanın belgelerine ve bilgisayarlarına el koymuş, 34 sendika üyesini gözaltına aldı ve dosyalarını avukatlara vermeyi reddetmiştir. Komisyon ILO’nun 87 yılındaki sözleşmesindeki örgütlenme özgürlüğünün bu potansiyel ihlalini araştıracak ve Türk hükümetinden AB katılım müzakerelerinin ışığı altında endişeleri gidermeye yönelik bir bilgi arayışı için de olacak mı?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Komisyon KESK üyelerine karşı girişilmiş bulunan yasal süreci yakından takip etmektedir. Elimizdeki son bilgiye göre 31 kişiye yönelik olarak bir silahlı örgüte üye olma ve terörist amaçlı saldırılarda bulunma suçlaması vardır. İddianame İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir ve davalılara 10 Ağustos’ta iletilmiştir. İlk duruşma tarihi 19-20 Kasım’a verilmiştir. Komisyon davayı insan hakları ve temel özgürlükler, özellikle ifade özgürlüğü, örgütlenme özlüğü ve davalıların hakları açısından yakından izlemeyi sürdürecektir."