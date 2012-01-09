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Ekonomi

Memura geçici zam rafa mı kalktı?

Milyonlarca memurun merakla beklediği yılın ilk altı aylık dönemi için verilecek zam oranı konusundaki belirsizlik sürüyor.

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Milyonlarca memurun merakla beklediği yılın ilk altı aylık dönemi için verilecek zam oranı konusundaki belirsizlik sürüyor.

Daha önceki yıllarda 15 Ocak’tan bir hafta önce tüm memur maaşlarına ilişkin ödeme emri gönderilirdi.

Bu yıl ise cuma günü itibariyle kamu kurumlarına sadece, enflasyon farkı ve eşit işe eşit ücret doğrultusunda 450 bin kamu görevlisine yapılacak zamlarla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi.

Yani geçici zamlarla ilgili herhangi bir talimat veya yazı gönderilmedi.

Milliyet'in haberine göre, ekonomi kulislerinde, enflasyon farkının yüzde 2.68 oranında çıkması nedeniyle geçici zammın askıya alınmış olabileceği konuşuluyor.

Maliye Bakanlığı kaynakları, bu yıl ocak ayındaki maaşlarda bazı aksaklıkların olabileceğini belirterek, ancak diğer aylardan itibaren işlerin düzeleceğini bildirdi.


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