Memura fark, emekliye %5.5 zam göründü

Koronavirüs salgınıyla gelen ekstra zamların altında kalan emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici enflasyonunun (TÜFE) yılın ilk 5 ayında yüzde 4.57 olduğunu açıkladı. Böylece memur ve memur emeklilerinin şimdiden 0.57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşmiş oldu.

Hükûmet geçen yıl ağustos ayında memur sendikalarının itirazına rağmen 2020 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında verilmek üzere yüzde 4 artı 4 toplu sözleşme zammı açıklamıştı. Memur ve memur emeklilerine yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4'lük zam ilk 5 ayda enflasyonun 0.57 puan altında kaldı. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı tüketici enflasyonu bekleniyor.

Haziran enflasyonu, 2018'de gerçekleşen yüzde 2.61'lik devasa artış dışında son 15 yılda en fazla yüzde 0.76'ya kadar çıktı ve 7 yılda da eksi (-) enflasyon açıklandı. 15 yıllık haziran serisi yüzde sıfırlara yakın bir enflasyonu işaret etse de salgın nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının devam ediyor olması bu yılki haziran enflasyonunun geçmiş yılların çok üzerinde olacağına işaret ediyor.

Emekliye yüzde 6 zam

Haziranda enflasyonun en az yüzde 0.5 gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 5.09'a çıkacak ve temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük yeni zammın yanı sıra yüzde 1.09 enflasyon farkı alacak. Diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 5.09 oranında zam verilecek.