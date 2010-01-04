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Ekonomi

Memura enflasyon zammı: % 0.115

Devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emekli maaşlarına 2009 yılının ikinci yarısı için yapılacak enflasyon zammı belli oldu.

04 Ocak 2010 02:00

T24 - Devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emekli maaşlarına 2009 yılının ikinci yarısı için yüzde 0.115 oranında enflasyon zammı yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.53 olarak açıklamasının ardından, 2009 yılının Temmuz-Aralık enflasyonu da yüzde 4.5'i aştı. Bu durum, söz konusu dönemde yüzde 4.5 oranında maaş artışı alan memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi zorunluluğunu doğurdu.

Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yaptığı hesaplamada, enflasyon zammı oranı yüzde 0.115 olarak belirlendi. Söz konusu zam, Aralık ayı maaşlarına eklenecek. Daha sonra da 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen yüzde 2.5'lik Ocak zammı, maaşlara yansıtılacak.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu, memur maaş katsayılarını yeniden belirleyerek, ilan edecek. Aynı şekilde sözleşmeli ücret tavanı da enflasyon farkı dikkate alınarak yeniden düzenlenecek. Enflasyon farkından memur ve sözleşmelilerin yanı sıra memur emeklileri de yararlanacak. Memur emekli maaşları da Ocak zammı öncesi yüzde 0,115 oranında artış görecek.
     
Enflasyon farkı kime, ne getirecek?
    
Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 0,115'lik enflasyon farkı, memur maaşlarına 1 lira 40 kuruş ile 5 lira 23 kuruş arasında ek zam olarak yansıyacak.

Söz konusu oran ile müsteşarın Aralık ayı maaşı 5.23 lira, genel müdürün 4.78 lira, 9'un 1'indeki ve 14'ün 2'sindeki memurun 1.44 lira, 13'ün 3'ündeki hizmetlinin de 1.40 lira artacak.

Enflasyon farkıyla 1'in 4'ündeki öğretmen maaşında 1.94 lira, 9'un 1'indeki öğretmen maaşında 1.67 lira, 9'un 2'sindeki polis memuru maaşında 2.22 lira, 1'in 4'ündeki uzman doktor maaşında 2.54 lira, 12'nin 3'ündeki lise mezunu hemşire maaşında 1.63 lira, 7'nin 1'indeki araştırma görevlisi maaşında da 1.94 lira artış olacak.
    
Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta
    
Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaş alacaklar. Yeni maaşlar, yüzde 0.115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2.5'luk Ocak zammına göre hesaplanacak. Memurlara 14 günlük de zam farkı verilecek.

Memur emeklilerinin zam farkı ödemesi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirleyeceği tarihte yapılacak.

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