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Ekonomi

Memura enflasyon farkı yansıtılıyor ANKARA (A.A)

10 Ocak 2012 12:56

-Memura enflasyon farkı yansıtılıyor ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Kamudaki çalışanların ücretlerine, 15 Ocak'ta yüzde 2,68'lik enflasyon farkı yansıtılacak.  Bakanlar Kurulunun ''Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı'', Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.  Maliye yetkilileri, toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç ile oluşacak farkın, Ocak ayından geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacağını belirtti.

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