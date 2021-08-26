Memur zammı tartışmaları sürerken, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın '32 bin TL' maaş aldığı iddia edildi

Hükümet ile Memur-Sen, memur ve emeklilerine verilecek zam oranında 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinde anlaştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yapılan zammı övdü. Düşük zamma destek veren Yalçın'ın sendikadan aldığı maaş ise tartışma konusu oldu. Yalçın'ın halen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı olarak 32 bin 115 lira aylık ücret aldığı, Ocak 2022'de de ücretinin 36 bin liraya yükseleceği iddia edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Ali Yalçın, bu konudaki soruları yanıtsız bırakırken basın danışmanlığı ise başkan maaşının sendika tüzüğü ile belirlendiğini açıkladı. Memur-Sen tüzüğüne göre genel başkan, taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu bulunan ücrete, yüzde 10 oranında eklenen miktarda net maaş alıyor. Yalçın, ayrıca Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak da ücret alıyor.

Memur-Sen Başkanı'na şu ilkeler çerçevesinde ve genel kurullarda delege kararı ile maaş ödeniyor: “Yönetim kurulu üyelerine, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10'u fazla olmak kaydıyla net maaş ile aile ve çocuk yardımı ödenir. Bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları genel merkez bütçesinden karşılanır.”

"Maaşı açıklansın"

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ramazan Gürbüz, “Kendi maaşını 30 bin liraya çıkaranlar, emekçilerin haklarını koruyamaz. Tüm sendika yöneticileri maaşlarını açıklamalı” dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da Yalçın'ın maaşının 32 bin 115 lira 80 kuruş olduğunu söyledi.