Memur zammı görüşmeleri yarına ertelendi

Memur maaş zammı için toplu görüşmeler yarına (12 Ağustos 2015) ertelendi. Memurun zam pazarlığı 3 Ağustos’ta başladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur temsilcileri, 2016 için toplam yüzde 16 zam talep ediyor. Hükümetin ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkıyla masaya oturması bekleniyor.

Hürriyet,'te yer alan habere göre, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri için memur temsilcileri de hazırlıklarını tamamladı.

Pazarlık masasında Memur Sen, 2016'da birinci 6 ay yüzde 8, ikinci 6 ay yüzde 8 olmak üzere toplam yüzde 16 zam talep edecek.

Konfederasyonların zam talepleri

Görüşmelerde yetkili konfederasyon Memur-Sen'in taleplerinin gövdesini, yüzdelik zam, taban aylığa zam, refah payı ve enflasyon farkı oluşturacak.

Memur-Sen, görüşmelerde memur maaşlarına 2016'nın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 8'er olmak üzere toplam yüzde 16, 2017'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 7'şer olmak üzere toplam yüzde 14 zam teklifini sunacak.

Türkiye Kamu-Sen ise 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme nedeniyle memurların 2 bin lira kayıp yaşadığını belirterek, bu zararın karşılanması için telafi zammı talep edecek.

Gelecek yıl toplam maaş artış talebi, telafi zammı, büyüme ve refah payı dahil yüzde 22 ve taban aylığa seyyanen net 100 lira olan Türkiye Kamu-Sen, 2017'de ise toplam yüzde 20 ve taban aylığa seyyanen net 150 lira zam isteyecek.

KESK, diğer konfederasyonlardan farklı olarak toplu sözleşme görüşmelerinin eylül ya da ekime ertelenmesi talebinde bulunuyor. Bugün bir memurun en düşük, maaş artı ek ödeme olarak toplam 2 bin 323 lira aldığına dikkati çeken KESK temsilcileri, bu rakamın yüzde 25'lik artışa denk gelen 2 bin 900 liraya yükseltilmesini istiyor.