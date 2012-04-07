Memur zammının 15 Haziran'a sarkması engellenecek

Memur zammının 15 Mayıs'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tarihe yetişmezse acil yazıyla 'ek bordro' hazırlanarak zammın 15 Haziran'a sarkması engellenecek.

Yaklaşık 2.5 milyon memur ve 1.8 milyon memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme yasası Meclis'ten geçti. Yasa ile hükümet ve memur sendikaları pazarlığa oturacak. Zam pazarlığı en fazla 1 ay sürecek. Zamlı maaşların 15 Mayıs'a yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu tarihe yetişmezse acil yazıyla 'ek bordro' hazırlanarak zammın 15 Haziran'a sarkması engellenecek.

İzlenecek süreç

Yasaya, memur zammı geciktiği için toplu sözleşme masasının hızlı bir şekilde kurulmasını mümkün kılacak geçici maddeler de eklendi. Normal toplu sözleşme dönemlerinde öngörülen hazırlık süreleri bu yıl dikkate alınmayacak. Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra toplu sözleşme masası hemen kurulacak. Masada kamu işveren heyetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu görevlileri sendikaları heyetine ise Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık yapacak. Kamu görevlileri sendikaları heyetinde, Memur-Sen'den 9, Türkiye Kamu-Sen'den 4 ve KESK'ten 2 üye yer alacak. Toplu sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından memurların maaşları yeniden hesaplanacak. Yasa ile ilk kez kurulan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, memurların maaşında son sözü söylemeye yetkili kurul oldu. Hükümet ve sendikalar masada anlaşamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Toplu görüşme uzlaşmazlıkla sonuçlanırsa, 3 iş günü içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurulabilecek. Heyet'in vereceği karar bağlayıcı olacak.

Bakan Çelik: Çalışan belirleyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme ile ilgili olarak şunları söyledi: "2.5 milyon kamu görevlisi, 1.8 milyon emeklinin maaşını parlamentoda belirlemeyeceksiniz. Bakan, hükümet de söylemeyecek, toplu sözleşme masasında olacak. Sendikalar hazırlanıyor.

Ek bordo formülü

Görüşmeler uzasa da, memur zamlı maaşına ve 4.5 aylık farkına Mayıs'ta kavuşacak. Zam 15 Mayıs'a yetişmezse, ek bordro düzenlenecek. Yetkililer, "Zam 22 Mayıs'ta belirlenirse, 25 Mayıs'ta zam ve farklar ek bordro ile ödenebilir" dedi.