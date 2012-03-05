Memur zamlı maaşı mayısta alacak

T24 - 2,5 milyon memur ile 1,8 milyon memur emeklisinin beklediği zamlı maaşların ödeneceği tarih netleşti. Ödemeler mayıs ayında yapılacak. Zam farkı da toplu verilecek.

Toplu sözleşmeye ilişkin kanun çıkmadığı için geciken memur ve emekli maaşı zamları mayıs ayına yetiştirilecek. Konuyla ilgili düzenlemenin bu hafta Meclis alt komisyonuna gelmesi, ay sonuna kadar Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Nisanda yapılacak toplu görüşmenin ardından ödemeler mayıs ayında yapılacak. 5,5 aylık zam farkı da toplu olarak verilecek.

Zaman gazetesinin haberine göre; 2,5 milyon memur ile 1,8 milyon memur emeklisinin dört gözle beklediği zamlı maaşların ödeneceği tarih netleşti. Ödemeler 15 Mayıs'ta yapılacak. Normalde 15 Ocak'ta yapılan zamlar, toplu sözleşme kanunu çıkmadığı için gecikmişti. Memur-Sen yetkilileri, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinde yaşanan gecikmeden yakındı. Başbakan da Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e yasanın hızlandırılması talimatını verdi. Tasarı bu hafta alt komisyondan Plan ve Bütçe Komisyonu'na, oradan da genel kurula gelecek. Nisanda toplu sözleşme süreci başlayacak. Zamlı maaşlarla birlikte geriye dönük 5,5 aylık zam farkı da toplu ödenecek.

12 Eylül Anayasa referandumu ile toplu sözleşmenin yerini toplu görüşmenin alması, memurun ve emeklinin zamlı maaşında belirsizliğe yol açtı. Referandumun ardından toplu sözleşmeye imkân veren yasal düzenleme yapılmadığı için zam miktarı belirlenemedi. Bu sebeple her yıl 15 Ocak'ta zamlı maaş alan memur ve emekli, yeni yıla zamsız girdi. Ancak yasanın hızla Meclis'ten geçirilerek zamlı maaşların şubata yetiştirilmesi bekleniyordu. Araya giren şike yasası, milletvekillerinin emekli maaşına zam ve MİT yasası gibi düzenlemeler sebebiyle memurun yasası gecikti. Bu gecikmeye rağmen zamlı maaşların en geç nisana yetiştirileceği beklentisi hakimdi. Hükümet yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda, zamlı maaşların gelecek aya yetişeceğini vurgulamıştı.

Fakat yasanın Meclis süreci bir kere daha gecikti. Şubat ayında çıkması beklenen kanun, bir türlü Genel Kurul'a gelmedi. Sendikalar gecikmeden duydukları rahatsızlığı her platformda dile getiriyor. Memur-Sen geçtiğimiz günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek konuyu gündeme getirdi. Başbakan Erdoğan, toplu sözleşme yasasının bir an önce çıkması gerektiğini ifade ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e sürecin hızlandırılması talimatını verdi. Başbakan, Bakan Çelik'ten sendikaların diğer talepleriyle ilgili olarak da çalışma yapılmasını istedi. Gelinen süreçte tasarının bu hafta alt komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Mart ayı içerisinde de kanunlaşması yönünde beklenti hakim. Konu Meclis'te de sık sık gündeme geliyor. Özellikle muhalefet milletvekilleri, Çalışma Bakanı Faruk Çelik'e yasanın neden geciktiği yönünde soru yöneltiyorlar. Bakan Çelik, geçtiğimiz hafta bu sorulara verdiği cevapta, "Maalesef bugüne kadar bunu gerçekleştirmedik. Memurlarla ilgili toplu sözleşme düzenlemesi, önümüzdeki hafta alt komisyonda, büyük ihtimalle de ana komisyonda görüşülüp hızlı şekilde Genel Kurul'a gelecek." ifadelerini kullandı.

Kanuna göre yasanın çıkmasını takip eden ay, toplu sözleşme masası kurulacak. Eğer yasa bu ay çıkarsa nisan ayı da pazarlıkla geçecek. Toplu sözleşme görüşmeleri bir ay içinde tamamlanacak. İlk 15 günde pazarlıklar anlaşmayla sonuçlanırsa alınan karar, zam olarak geçerli olacak. Masada anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem heyeti de en geç nisan sonuna kadar karar verecek. Hakem heyetinin vereceği karar kanun hükmünde olduğu için aynen uygulanacak. Bu sürecin ardından Mayıs 15'te memur ve emekliler, geciken zamlı maaşı alacak. 5,5 aylık zam farkı da aynı tarihte tek seferde ödenecek.