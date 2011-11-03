Memur ve emekliye ek zam gözüktü

T24 - Ekim ayı enflasyon rakamlarındaki beklenmedik artış, memur ve emekliye ek zam yolunu açtı. 10 aylık TÜFE’nin 7.95 olması, memura enflasyon farkını gündeme getirecek. Kamuda eşit işe, eşit ücret sistemi uygulamaya başlandı. Sistem ile aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilecek.



2011 yılı için yüzde 4+4 oranında artış öngörülen memur ve emeklilerinin enflasyon farkı alabilmeleri için enflasyonun yüzde 8.16’nın üzerine çıkması gerekiyor. Bu durumda Kasım enflasyonunun yüzde 0.2’yi aşması yeterli olacak. Bu oranı aşan her durumda memur ve emekli ilave zam alacak.



Zaten sigara ve alkollü içki başta olmak üzere bazı vergilerdeki artışların, enflasyonu yükselteceği biliniyor. Öyle ki Merkez Bankası, enflasyonun aşırı yükseleceği hesabıyla Maliye’yi uyarmış ve sigaradaki vergi artışı bir miktar düşürülerek, 2012 sonuna bırakılmıştı.

Kamuda eşit işe eşit ücret başladı



Kamuda eşit işe, eşit ücret sistemi uygulamaya başlandı. Sistem ile aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilecek. Uygulama kapsamında kamu çalışanları arasındaki ücret dengesi, ek ödeme yapılarak sağlanacak. Memurlara fazla çalışma ücretinin beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecek.



Maliye Bakanlığı'nın “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Buna göre, aynı unvan ve aynı kadroda olanla memurlar, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri ve uzmanlar arasında yaşanan maaş farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Ek ödeme yapılacak



Buna göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacak.



Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

Ek ödeme nereden sağlanacak?



Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı Personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılan ek ödemeler, döner sermaye bütçelerinden yapılacak. Devletin mali imkanları gözönünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personeli yapılan ek ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya, Maliyet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.