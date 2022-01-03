Memur ve emeklilere verilecek zam belli oldu; kim ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 36,08 olarak kaydedildi. 2021'nin enflasyon oranının belli olmasıyla memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Buna göre memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak.

En düşük memur maaşı 5 bin 665 TL

Sözcü'nün haberine göre yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Memur emeklilerinde ise aylık 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı. En düşük işçi emeklisi maaşı 2 bin 41 TL, en düşük çiftçi emeklisi maaşı 2 bin 87 TL, en düşük esnaf emeklisi maaşı ise 2 bin 214 TL oldu.

Emekli maaşları

Yapılan hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 36 TL, en düşük işçi emeklisi maaşı 2 bin 41 TL, en düşük esnas emeklisi maaşı 2 bin 214 TL, en düşük çiftçi emeklisi maaşı ise 2 bin 87 TL oldu.