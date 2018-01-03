Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek; 2017 enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında enflasyon yüzde 0,69 artış kaydederken, 2017 yılı enflasyonu yüzde 11,92 oldu. Aralık ayında Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,37, 2017 yılında ise yüzde 15,47 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

2017 yılında ÜFE yüzde 15,47 oldu

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin 2017 yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki OVP'de ise 2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6,5 düzeyindeydi.

Memur ve emeklilerin enflasyon farkı belli oldu

Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte memur ve memur emeklileri enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayı zammı da belli oldu. Aralık ayında gelen yüzde XX'lik enflasyonun ardından oluşan zam tablosu şöyle:

* Memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 1,66 enflasyon farkı alacak.

* İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ayında yüzde 5,66 zam alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

TÜFE'de aralık'ta yüzde 0.5 artış bekleniyordu

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE artış beklentileri yüzde 0.20-0.82 bandında yer alıyordu.

Aralıkta en çok patlıcana zam gelmiş

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 20,62 ile nar, yüzde 15,15 ile salatalık izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,12 ile domates, yüzde 12,88 ile mandalina, yüzde 9,91 ile kuru soğan, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 9,44 ile su ısıtıcısı, yüzde 7,52 ile balık, yüzde 6,49 ile patates, yüzde 5,22 ile tost makinası yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,27 ile ıspanak, yüzde 10,06 ile pırasa, yüzde 8,36 ile kadın ceketi, yüzde 7,71 ile elbise, yüzde 6,96 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile kadın pardösüsü, yüzde 6,30 ile çarliston biber, yüzde 6,26 ile kadın hırkası izledi.

En yüksek artış ulaştırma ve gıdada

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.