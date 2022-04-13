Memur sendikası araştırması: Bir kişi için yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 13 bin 446 lira 69 kuruş olarak hesaplandı. Ailenin asgari geçim sınırı 775 lira 11 kuruş, diğer deyişle yüzde 6,12 artış gösterdi.
- Dört kişilik ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli harcama, günlük 111 lira. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı 3 bin 339 lira 75 kuruş.
- Martta ortalama 6 bin 285 lira 60 kuruş alan memurun ailesi için gıda harcaması, maaşının yüzde 53,13’ünü oluşturdu.
- TÜİK verilerinde 1374 lira 16 kuruş olarak belirlenen kira gideri, martta ortalama maaşının yüzde 21,86’sına denk geldi.
- Bir memur, ortalama maaşının yüzde 74,99’unu yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak içinse maaşının yüzde 25,01’i kaldı.
- Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için martta geriye 1572 lira 3 kuruş kaldı.