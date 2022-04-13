Memur sendikası araştırması: Bir kişi için yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), marttaki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

Araştırmaya göre tek kişi için yoksulluk sınırı 6 bin 184 lira 14 kuruş. Yine tek kişi için açlık sınırı bir ayda 263 lira 61 kuruş (yüzde 5,63) artışla 4 bin 945 lira 98 kuruşa çıktı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 13 bin 446 lira 69 kuruş olarak hesaplandı. Ailenin asgari geçim sınırı 775 lira 11 kuruş, diğer deyişle yüzde 6,12 artış gösterdi.

Diken'in haberine göre araştırmada dört kişilik ailenin aylık gıda ve barınma harcaması 4 bin 713 lira 91 kuruş olarak tahmin edildi.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

"Aylık gıda harcaması 3 bin 340 lira"