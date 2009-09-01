Memur-Sen Uzlaştırma Kurulu'nda

Memur-Sen, toplu görüşmelerin uyuşmazlıkla neticelenmesi nedeniyle sorunlarını Uzlaştırma Kurulu'na taşıdı.
Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar ve
beraberindeki konfederasyon yöneticileri, başvuru dilekçesini Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığındaki Uzlaştırma Kurulu'na verdi.
Kaçar, daha sonra
yaptığı açıklamada, toplu görüşmelerde insan onuruna yaraşır bir ücret talebi
ile masaya oturduklarını ve Türkiye gerçeklerine uygun, makul ve kabul
edilebilir talepler sunduklarını belirtti.
Kaçar, memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam
yapılması, 30 artı 30 TL denge tazminatı verilmesi, sendika üyesi memurlara 10 TL olarak verilen toplu görüşme priminin 20
TL'ye çıkarılması ve aile yardımının 84 TL'den 100 TL'ye yükseltilmesi
taleplerinin Hükümet tarafından reddedildiğini anımsattı.
Hükümet'in
memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 2,5 artı 2,5
oranındaki ''Zam dayatmasını'' kabul etmemeleri nedeniyle görüşmelerin
uyuşmazlıkla sonuçlandığını dile getiren Kaçar, bu nedenle Uzlaştırma Kurulu'na
başvurduklarını, mali hakların yanında sözleşmeli personel uygulamalarında
yaşanan sorunları da Kurul'a taşıdıklarını bildirdi.
Mahmut Kaçar, makul
ve kabul edilebilir taleplerinin Uzlaştırma Kurulu tarafından da teyit
edilmesini beklediklerini kaydetti.