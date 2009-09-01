Memur-Sen Uzlaştırma Kurulu'nda

Memur-Sen, toplu görüşmelerin uyuşmazlıkla neticelenmesi nedeniyle sorunlarını Uzlaştırma Kurulu'na taşıdı.



Memur -Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar ve beraberindeki konfederasyon yöneticileri, başvuru dilekçesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki Uzlaştırma Kurulu'na verdi.



Kaçar, daha sonra yaptığı açıklamada, toplu görüşmelerde insan onuruna yaraşır bir ücret talebi ile masaya oturduklarını ve Türkiye gerçeklerine uygun, makul ve kabul edilebilir talepler sunduklarını belirtti.



Kaçar, memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam yapılması, 30 artı 30 TL denge tazminatı verilmesi, sendika üyesi memur lara 10 TL olarak verilen toplu görüşme priminin 20 TL'ye çıkarılması ve aile yardımının 84 TL'den 100 TL'ye yükseltilmesi taleplerinin Hükümet tarafından reddedildiğini anımsattı.



Hükümet'in memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 2,5 artı 2,5 oranındaki ''Zam dayatmasını'' kabul etmemeleri nedeniyle görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlandığını dile getiren Kaçar, bu nedenle Uzlaştırma Kurulu'na başvurduklarını, mali hakların yanında sözleşmeli personel uygulamalarında yaşanan sorunları da Kurul'a taşıdıklarını bildirdi.



Mahmut Kaçar, makul ve kabul edilebilir taleplerinin Uzlaştırma Kurulu tarafından da teyit edilmesini beklediklerini kaydetti.